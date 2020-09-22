Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кадыров пройдет вакцинацию от коронавируса

Кадыров пройдет вакцинацию от коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пройдет вакцинацию от Covid-19. Он напомнил, что глава Минздрава республики вакцинировался месяц назад. Поэтому, сказал Кадыров, доверие к вакцине есть «на 100% есть».

«Я думаю, что в ближайшем будущем мы начнем… У нас есть люди в возрасте, люди с разными заболеваниями — первыми их будем вакцинировать. Потом, конечно, сам — должен, обязан», — сказал Кадыров.

Разработка российской вакцины от коронавируса — это «прорыв для нашего государства, специалистов», подчеркнул глава Чечни.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Центр Чумакова получил от Минздрава разрешение на проведение испытаний своей вакцины от коронавируса. Первую — «Спутник V», зарегистрировала в августе. «Спутник V» стала первой в мире вакциной от коронавируса, получившей госрегистрацию.

В октябре в России будет наработано около 500 тыс. единиц вакцины от коронавируса, до конца года — 2−3 млн единиц, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, на максимальную мощность планируется выйти с февраля следующего года.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Кадыров пройдет вакцинацию от коронавируса
Кадыров пройдет вакцинацию от коронавируса
Сергей Пускепалис госпитализирован в Ярославле
Сергей Пускепалис госпитализирован в Ярославле
Новые имена: 5 молодых дизайнеров мужской одежды с недели моды в Нью-Йорке
Новые имена: 5 молодых дизайнеров мужской одежды с недели моды в
В «Океане» дали старт юнармейской смене
В «Океане» дали старт юнармейской смене
Внесены изменения в порядок приема детей в школы
Внесены изменения в порядок приема детей в школы
В Иркутской области, в Братске, готовят к открытию «IT-куб»
В Иркутской области, в Братске, готовят к открытию «IT-куб»
В донных отложениях Онежского озера концентрация микрочастиц пластика вдвое выше, чем в Балтике
В донных отложениях Онежского озера концентрация микрочастиц пластика
Назвавшую противников карантина "дебилами" Малышеву засняли на вокзале без маски
Назвавшую противников карантина "дебилами" Малышеву засняли на
Лунный календарь стрижки волос на октябрь 2020 года
Лунный календарь стрижки волос на октябрь 2020 года
Эксперт рассказал о рисках возможного роста ключевой ставки
Эксперт рассказал о рисках возможного роста ключевой ставки
Мама Марии Мироновой рассказала о муже своей дочери: "Маше с ним повезло"
Мама Марии Мироновой рассказала о муже своей дочери: "Маше с ним
Корабли Черноморского флота уничтожили противника на "Кавказе"
Корабли Черноморского флота уничтожили противника на "Кавказе"

Топ на сегодня

Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена Всероссийскому детскому центру «Орлёнок»
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена
Российская делегация в ТКГ не стала угощаться украинским шоколадом
Российская делегация в ТКГ не стала угощаться украинским шоколадом
Прямой вызов из-за Ирана. Слуцкий призвал мир не "плясать под дудку" США
Прямой вызов из-за Ирана. Слуцкий призвал мир не "плясать под дудку"
Вдова Лучано Паваротти вышла замуж через 9 месяцев после знакомства с возлюбленным
Вдова Лучано Паваротти вышла замуж через 9 месяцев после знакомства с

Еще по теме

Для обеспечения всех россиян вакциной от коронавируса потребуется год
В России произведена первая промышленная партия вакцины от коронавируса
«Подожди ты и так умрешь»: Рамзан Кадыров объяснил почему не стоит бояться коронавируса
Кадыров намерен привлечь частных инструкторов для обучения спецназа