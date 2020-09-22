Кадыров пройдет вакцинацию от коронавируса

Анастасия Иванова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пройдет вакцинацию от Covid-19. Он напомнил, что глава Минздрава республики вакцинировался месяц назад. Поэтому, сказал Кадыров, доверие к вакцине есть «на 100% есть».

«Я думаю, что в ближайшем будущем мы начнем… У нас есть люди в возрасте, люди с разными заболеваниями — первыми их будем вакцинировать. Потом, конечно, сам — должен, обязан», — сказал Кадыров.

Разработка российской вакцины от коронавируса — это «прорыв для нашего государства, специалистов», подчеркнул глава Чечни.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Центр Чумакова получил от Минздрава разрешение на проведение испытаний своей вакцины от коронавируса. Первую — «Спутник V», зарегистрировала в августе. «Спутник V» стала первой в мире вакциной от коронавируса, получившей госрегистрацию.

В октябре в России будет наработано около 500 тыс. единиц вакцины от коронавируса, до конца года — 2−3 млн единиц, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, на максимальную мощность планируется выйти с февраля следующего года.