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Как хранить овощи зимой?

Как хранить овощи зимой?

На улице осень, а значит пришла пора задуматься, как лучше хранить овощи, которые не будут подвергаться переработке. Таких овощей множество, и к каждому овощу нужен свой подход. Конечно, большое влияние на хранение имеет сорт, который вы выбрали для выращивания. Если овощ не предназначен для хранения, то скорее всего сохранить его долго не получится.

Кабачки

Кабачки отлично хранятся в подвале или погребе. Главное, чтобы они не были наложены плотно и между ними хорошо циркулировал воздух. Даже если овощи упакованы в бумагу, каждый по отдельности, то и в этом случае не стоит накладывать их один на другой. Если нет подвала, но есть балкон, конечно застекленный, то кабачки можно сложить в коробку и накрыть сверху теплым одеялом. Но в этом случае их нужно осматривать хотя бы раз в 2 недели. Некоторые хозяйки, которые не имеют ни погреба, ни балкона, научились хранить кабачки в морозильнике. Овощи чистятся, режутся на полукольца или кольца и замораживаются прямо в пакетах.


Капуста

Поздняя капуста, которая предназначена именно для хранения, и так хорошо лежит. Хоть в ящиках, хоть в коробках. Некоторые ее упаковывают в пищевую полиэтиленовую пленку, но я так никогда не делаю. Считаю, что овощ  должен дышать. Самым лучшим способом считаю — подвешивание капусты. При ее уборке просто оставляю кочерыжку чуть больше и за нее подвешиваю кочаны.

Яблоки

Если у вас есть зимние яблони, плоды которых предназначены именно для хранения, то вам очень повезло. Что может быть лучше ароматных, вкусных, своих яблок? Для хранения яблок нужно сухое прохладное место. Я каждое яблоко заворачиваю в газету и укладываю в коробку. Не больше 3 х слоев. Яблоки нужно тщательно отсортировать. Если на кожуре есть хоть малейшее повреждение — яблоко не будет храниться. Оно очень быстро сгниет, и заразит гнилью другие плоды. Придется выбросить всю коробку.

Правильный подход и правильное хранение помогут вам оставаться со свежими овощами до самой весны. А это очень важно, ведь в покупных овощах нет столько витаминов, сколько в своих, которые выращены на своем огороде.

# Интересное
По материалам: planktons

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