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Кэти Холмс засняли на прогулке с новым бойфрендом

Кэти Холмс засняли на прогулке с новым бойфрендом

Вчера папарацци подловили 41-летнюю голливудскую актрису Кэти Холмс на прогулке с ее новым возлюбленным — 33-летним ресторатором Эмилио Витоло. Бойфренд Кэти приехал за ней в район Сохо в Нью-Йорке, где она живет, и они вместе отправились на Уолл-Стрит в центр Манхэттена.


Кэти Холмс и Эмилио Витоло

О романе пары стало известно совсем недавно — встречаются они всего несколько недель. Тем не менее проявлять свои чувства на публике ничуть не стесняются — они не только держатся за руки, но и прилюдно целуются, что уже не раз запечатлели фотографы. Как говорят инсайдеры, Кэти и Эмилио очень влюблены друг в друга и практически неразлучны — если у пары нет возможности общаться вживую, то они поддерживают связь дистанционно.

Она целыми днями пишет ему сообщения, и ему это нравится. Он не может насытиться ее вниманием,— рассказывали источники.

Обстоятельства знакомства пары неизвестны, но вполне вероятно, что встретились они в ресторане Emilio'S Ballato, куда частенько заходят знаменитости. Заведение принадлежит отцу Эмилио, а сам он там работает шеф-поваром.


По слухам, ради Холмс Витоло даже бросил свою невесту, на которой собирался жениться. Причем о романе бойфренда с актрисой девушка Витоло узнала из СМИ.

Сердце Кэти было свободно год — прошлым летом она рассталась с актером Джейми Фоксом, а до этого романа она шесть лет состояла в браке с Томом Крузом, от которого у нее есть 14-летняя дочь Сури.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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