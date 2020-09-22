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Колин Ферт и Стэнли Туччи рассказали, как поменялись ролями

Колин Ферт и Стэнли Туччи рассказали, как поменялись ролями
. Колин Ферт и Стэнли Туччи в интервью изданию Deadline рассказали о работе над новым фильмом "Супернова" (Supernova) об истории отношений женатой пары двух мужчин.

Актеры подчеркнули, что во время репетиций они поняли, что роли друг друга им подходят больше.

Главные герои Сэм (Колин Ферт) и Таскер (Стэнли Туччи) отправляются в путешествие в Озерный Край (Великобритания) в попытке смириться с деменцией Таскера. Изначально его должен был играть Колин Ферт, но затем актеры решили поменяться местами. Режиссер Гарри Маккуин поддержал их инициативу.


"Я первым заговорил об этом вслух. А на правильных ли мы местах? Стэнли сразу согласился рассмотреть этот вопрос. Режиссер тоже хотел попробовать. Мне было немного жаль отказываться от роли Таскера, но я понимал, что мне больше хочется играть его партнера", — рассказал Колин Ферт.


Он также добавил, что фильм получился бы совсем другим, если бы актеры остались на своих изначальных ролях.

Премьера ленты состоится 23 сентября на фестивале в Сан-Себастьяне, а затем его покажут в октябре на Лондонском кинофестивале.

Колин Ферт и Стэнли Туччи дружат с 2001 года, они познакомились на съемках телефильма "Конспирация" о совещании на озере Ванзе, где представители нацистской Германии обсуждали план окончательного решения еврейского вопроса.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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