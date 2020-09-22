Колин Ферт и Стэнли Туччи рассказали, как поменялись ролями
Актеры подчеркнули, что во время репетиций они поняли, что роли друг друга им подходят больше.
Главные герои Сэм (Колин Ферт) и Таскер (Стэнли Туччи) отправляются в путешествие в Озерный Край (Великобритания) в попытке смириться с деменцией Таскера. Изначально его должен был играть Колин Ферт, но затем актеры решили поменяться местами. Режиссер Гарри Маккуин поддержал их инициативу.
"Я первым заговорил об этом вслух. А на правильных ли мы местах? Стэнли сразу согласился рассмотреть этот вопрос. Режиссер тоже хотел попробовать. Мне было немного жаль отказываться от роли Таскера, но я понимал, что мне больше хочется играть его партнера", — рассказал Колин Ферт.
Он также добавил, что фильм получился бы совсем другим, если бы актеры остались на своих изначальных ролях.
Премьера ленты состоится 23 сентября на фестивале в Сан-Себастьяне, а затем его покажут в октябре на Лондонском кинофестивале.
Колин Ферт и Стэнли Туччи дружат с 2001 года, они познакомились на съемках телефильма "Конспирация" о совещании на озере Ванзе, где представители нацистской Германии обсуждали план окончательного решения еврейского вопроса.