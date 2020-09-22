Конституционный суд Молдавии не позволил усилить судебную власть

Лидия Мартынова

Конституционный суд Молдавии отклонил проект предложенных правительством поправок в основной закон страны. Их целью было усиление судебной власти. Председатель КС Домника Маноле, на специальном брифинге 22 сентября, уточнила, что инициатива была подана с нарушением ряда положений.

«Инициатива была подана правительством с нарушением ряда положений. Суд считает, что не подлежит рассмотрению положение, которое предусматривает, что президент может отклонить кандидатуру, предложенную ВСМ, один раз», — заявила Маноле.

Напомним, поправки кабмина предусматривают изменение статуса судей и членов Высшего совета магистратуры (ВСМ). А именно, судей планировали назначать на должность сразу до достижения ими 65 лет (пенсионного возраста), то есть без пятилетнего испытательного срока. Помимо этого, судей должен был выбирать ВСМ и отправлять на одобрение президента (президент может только один раз отказаться назначать судью). Кроме того, проект предусматривает, что назначение судей Высшей судебной палаты (ВСП) тоже будет одобрять президент.

Сейчас эту функцию выполняет парламент. Таким образом предполагалось, что судей всех инстанций должны назначать одним и тем же способом, чтобы «уменьшить влияние политиков». Вместе с тем, отметила Маноле, судьи КС проанализировали проект и дали частично положительную оценку некоторым положениям.

«Проект поправок к Конституции Республики Молдова, представленный правительством, может быть направлен на рассмотрение в парламент только тогда, когда все содержащиеся в нем положения будут одобрены конституционными судьями», — напомнила Домника Маноле.

Проект поправок в конституцию Республики Молдавия опубликовали в министерстве юстиции 25 июня. Перед отправкой в парламент его выставили для публичного обсуждения.

ИА Newstes сообщало, что в апреле Конституционный суд Молдавии сменил своего руководителя. Бывшему главе инстанции Владимиру Цуркану был выражен вотум недоверия. Публичный скандал разгорелся после того, как стало известно, что Цуркан в телефонном разговоре с президентом страны Игорем Додоном якобы высказал свое отношение к законопроекту, который предстояло рассмотреть КС, о правительственных инициативах по поддержке населения в период действия чрезвычайного положения.

Домнику Маноле избрала коллегия тайным голосованием. Смена руководства Конституционного суда совпала с жалобой оппозиции, повлекшей приостановку получения российского кредита в 200 млн евро. При этом правоцентристы не скрывают, что симпатизируют проевропейским взглядам Маноле.