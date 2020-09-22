Корабли Черноморского флота уничтожили противника на "Кавказе"

Влада Некрасова

Корабли Черноморского флота в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Кавказ-2020" выполнили ракетные стрельбы по отряду боевых кораблей условного противника во взаимодействии с самолетами морской авиации и ПВО, сообщило Минобороны РФ.

Уничтожение условного противника было выполнено в два этапа: сначала корабельная группа нанесла ракетный удар, а затем произвела бомбовый удар парой фронтовых бомбардировщиков Су-24М и парой многоцелевых истребителей Су-30СМ с дострелом по цели крылатыми ракетами.

"В результате воздушной атаки мишенная позиция была также успешно поражена. Моряки и летчики показали высокий уровень взаимодействия при выполнении совместных задач с соблюдением необходимых мер безопасности", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

уточнил портал Argumenti.ru.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на Черноморском флоте сформировали первый женский экипаж.