Латушко заявил, что оппозиция не планирует насильственного захвата власти

Алексей Вольцев

Координационный совет оппозиции Белоруссии не планирует применять какие-либо насильственные механизмы захвата власти, заявил член президиума КС Павел Латушко.





"Мы не планируем применять никаких насильственных механизмов захвата власти. Лукашенко (президент Александр Лукашенко - ред.) не уходит со своей должности, мы попадаем в состояние глубокого политического и, главное сегодня, экономического кризиса", - сказал Латушко в эфире "Первого канала".

Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет по транзиту власти. Они считают избранным лидером Светлану Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская, по инициативе которой создан КС, после выборов выехала в Литву в целях безопасности. Латушко выехал в Польшу.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.

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