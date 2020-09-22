Лавров призвал американского «слона» не считать мир посудной лавкой

Лидия Мартынова

Соединённые Штаты едва ли перестанут угрожать санкциями тем странам, которые на законных основаниях сотрудничают с Ираном. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров накануне, 21 сентября, в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

«Не буду удивлён, если они продолжат угрожать санкциями всем, кто сотрудничает с Ираном на прочной основе строгого выполнения условий резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, потому что они применяют санкции по всему миру и иногда абсолютно без причин. Я всегда знал, что слон — символ Республиканской партии (США­), но, пожалуйста, не рассматривайте мир как посудную лавку», — сказал Лавров.

Один из основных внешнеполитических методов американской стороны — это выдвижение ультиматумов с последующим введением экстерриториальных санкций, отметил глава российской дипломатии, напомнив, что подобная логика стала применяться ещё во времена президента Барака Обамы. С тех пор «американцы потеряли талант ведения дипломатии», хотя всегда располагали «превосходными экспертами».

«Абсолютно незаконно устанавливать односторонние санкции, не одобренные ООН. К сожалению, такая практика заразительна. Европейский союз всё больше и больше увлекается такими же приёмами, которые США применяют последние десять лет», — подчеркнул министр.

В соответствии с резолюцией 2231 Совбеза ООН вопрос о поставках оружия в Иран и из Ирана является предметом рассмотрения самого СБ всемирной организации. «18 октября этот режим поставок Ирану будет остановлен. Эмбарго нет, не будет каких бы то ни было ограничений после истечения срока, установленного СБ ООН», — заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Newstes, президент Дональд Трамп в минувший понедельник подписал исполнительный указ о санкциях в отношении тех, кто будет причастен к поставкам Ирану вооружений после истечения срока действия эмбарго, установленного СБ ООН в 2015 году. «Президент (Трамп) принял решительные меры по ограничению доступа Ирана к ядерным технологиям, технологиям (производства) баллистических ракет и обычным вооружениям, — сообщил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. — Эти санкции ещё больше укрепят мир в регионе, перекрыв Ирану доступ к финансированию».

Документ позволяет американской администрации вводить ограничительные меры в отношении любого государства, причастного к торговле оружием с Ираном. Согласно указу, США смогут вводить рестрикции против как физических, так и юридических лиц, занимающихся поставками, продажей или передачей обычных вооружений Тегерану. «Указ президента Трампа предотвратит экспорт Ираном обычных вооружений режимам государств-изгоев. Указ также запрещает экспорт оружия Ирану странами, производящими вооружения», — заявил О’Брайен.

Кроме того, как отмечается в опубликованном Белым домом указе, рестрикции будут вводиться за предоставление Тегерану «любого рода технической подготовки, финансовых ресурсов, консультаций, а также другого рода помощи, связанной с поставкой, продажей, передачей, производством, обслуживанием и применением оружия». Ограничения будут вводиться и против тех, кто оказывает поддержку уже находящимся в чёрном списке в связи с введенными в рамках данного указа санкциями.

Как отметил сам Трамп в письме членам Конгресса США в связи с подписанием указа, «Соединённые Штаты по-прежнему проводят политику противодействия злонамеренному влиянию Ирана на Ближнем Востоке, включая поставки из Ирана дестабилизирующих обычных вооружений и приобретение Ираном вооружений и связанных с ними материалов».

За введение санкций в рамках данного указа отвечают Госдепартамент и Минфин США. Включение в чёрный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с фигурантами санционного перечня. Подпавшим под санкции физическим лицам также запрещён въезд в США.