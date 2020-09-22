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Леди Гага, радио Ga Ga и "Агата Кристи". Кто использовал кино в клипах

Леди Гага, радио Ga Ga и "Агата Кристи". Кто использовал кино в клипах
© Jofa-Atelier Berlin-Johannisthal/Prana-Film GmbH (1922)Кадр из фильма "Носферату, симфония ужаса"

Малоизвестный актер Макс Шрек настолько мощно сыграл ужасающего вампира, что в киномире возникла легенда: дескать, Мурнау где-то в Трансильвании отыскал самого настоящего упыря и снял его в главной роли.


Французская рок-группа Art Zoyd в 1989 году сочинила собственный саундтрек к "Носферату" и демонстрировала кадры из ленты на концертах.

В итоге получалось мистическое и жутковатое зрелище. Собственно, "Носферату" вдохновлял не только французских музыкантов — еще раньше сцены из фильма Мурнау использовали в клипе "Under Pressure" группа Queen и Дэвид Боуи (он восхищался этим фильмом о Дракуле). Однако самое яркое взаимодействие Queen и мирового кинематографа случилось несколькими годами позднее.

Queen и "Метрополис"

Кадры из знаменитого футуристического фильма Фрица Ланга стали неотъемлемой частью видеоклипа к "Radio Ga Ga". Идея соединить песню о всепобеждающей силе современных СМИ и одну из самых передовых для своего времени фантастических кинокартин пришла автору композиции Роджеру Тейлору и Фредди Меркьюри. В итоге получился клип, который по праву входит в число классических видео мирового рока.

Блестящая стилизация под модернистский мир кино 1920-х годов с его парадоксальными картинами техногенного будущего дополнялась яркими массовыми сценами, в которых безликая толпа приветствовала музыкантов Queen. Ну а превращение робота из фильма во Фредди Меркьюри тоже незабываемо!


Кстати, сам "Метрополис" был в 80-е годы снова выпущен на экраны с обновленным саундтреком, спродюсированным всесильным Джорджио Мородером (он же заодно и перемонтировал фильм для кинопроката).

Фредди Меркьюри также принимал участие в переозвучке картины — в новый "Метрополис" вошла песня "Love kills" в его исполнении.

"Агата Кристи" и звезды фильмов Гайдая

Для клипа на песню "Сказочная тайга" братья Самойловы использовали трогательный прием. Они собрали всех актеров классических фильмов Леонида Гайдая — Михаила Пуговкина, Александра Демьяненко, Наталью Селезневу — и оригинально соединили кадры из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" с песней.

Правда, какое отношение имеет история про косматого геолога к ностальгии по советскому кинематографу, история умалчивает. Самое распространенное объяснение — мелодия напоминает музыку Александра Зацепина из "Ивана Васильевича".


Тем не менее этот клип очень популярен. А сцена, в которой пожилые любимцы советской публики собираются в маленьком кинотеатре и смотрят на себя, молодых и красивых, блистающих в каскадах трюков из фильма Гайдая, пожалуй, одна из самых трогательных во всем отечественном клипмейкерстве.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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