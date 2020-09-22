Лидер BTS RM состоит в браке: правда или фейк?

Влада Некрасова

После того, как мебер бойз-бэнда EXO Чен (Chen) рассказал о том, что он принял решение жениться на своей беременной девушке – история, которая шокировала поклонников музыканта, – многие пользователи сети решили, что он был не единственным айдолом, скрывающим свое семейное положение.

Нетизены принялись размышлять и проводить расследования, чтобы узнать, кто еще из мемберов к-поп коллективов состоит в браке и держит это в секрете. Среди возможных вариантов оказался лидер BTS RM.

Правда, по мнению большинства АРМИ – это абсолютный вымысел и фантазия авторов многочисленных фанфиков. В качестве доказательства своей правоты поклонники группы говорят о том, что при регистрации брака в Южной Кореи эта информация вносится в специальный реестр, поэтому если бы Намджун и правда был женат, информацию об этом можно было бы найти, и крупные американские СМИ уже бы давным-давно рассказали бы об этом всему миру.

Я думаю, что RM уже давно состоит в отношениях, потому что BigHit уже какое-то время блюрят фотографии на его телефоне»,

– считают некоторые АРМИ

Но встречаться и зарегистрировать брак – это две абсолютно разные вещи. Фанаты бойз-бэнда призывают других пользователей сети не забывать о том, что даже у публичных личностей есть право на тайны:

Да, у RM есть жизнь и за пределами сцены, и это не означает, что из-за этого он меньше любит АРМИ или уделяет нам меньше внимания».

Большинство АРМИ уверены, что слухи о браке RM – всего лишь вымысел, который никак не подтверждается фактами.

«Только потому что Чен оказался в такой ситуации, не означает, что у каждого айдола есть жена и ребенок, которого он скрывает»,

– раздраженно пишут поклонники.

А что вы думаете по этому поводу? И стали бы BTS скрывать от поклонников свои отношения и, возможно, свою женатую жизнь?

Are you really married RM? Then why that info is not come on media? pic.twitter.com/8uaGJ3X1PZ — ale⁷ taegi lovbot (@TAEGIVESSEL) September 18, 2020

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