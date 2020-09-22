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Лядова и Вдовиченков впервые рассказали о начале романа: "С первого дня не хотелось расставаться"

Лядова и Вдовиченков впервые рассказали о начале романа: "С первого дня не хотелось расставаться"

39-летняя Елена Лядова и 49-летний Владимир Вдовиченков в браке уже больше пяти лет. При этом все это время супруги продолжают оставаться одной из самых загадочных пар в российском кинематографе — крайне редко дают интервью и не посвящают журналистов в подробности своей личной жизни. На днях же они сделали исключение ради Светланы Бондарчук и ее YouTube-шоу "Света вокруг света". Светлана пригласила Елену и Владимира в гости в свою квартиру на Патриарших прудах и в дружеской беседе узнала у пары о самом начале романа и отношениях в их семье. NEWSTES.RU собрал самые интересные цитаты из первого совместного интервью супругов.


О начале романа

Мы познакомились на съемках "Левиафана" Андрея Звягинцева. Увидели друг друга, поздоровались, но не могу сказать, что была моментальная симпатия — что сразу подумал, что все брошу, и она будет моей женой. Присмотрелся к человеку, понял, что Елена необычная девушка. Она меня покорила своей необычностью. И вдруг оказалось, что я обрел родного человека. С первого дня близкого общения не хотелось расставаться. С Еленой я стал мягче, раньше был очень агрессивный, мог из-за пустяка подраться. Мы идеально друг друга дополняем, на мой взгляд,

— рассказал Владимир Вдовиченков.

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Об отношениях в семье

Когда у нас возникли отношения, года 3—4 я вызывал недоверие у отчима Елены, который ей как отец. Он очень ревностно относился, говорил, что я не их человек. Но спустя какое-то время сказал мне: "Володька, я вижу, что моя дочка улыбается. Давным-давно не видел ее такой счастливой". И принял меня,

— вспомнил Вдовиченков.

Я очень близка с семьей, очень люблю маму, отца, брата. Брат тоже хочет стать актером. Он окончил "Щепку" — тот же вуз, что и я — с красным дипломом. Уверена, у него все получится,

— добавила Лядова.

Об особой роли Елены в жизни Владимира

Елена — мой агент, она занимается моими финансовыми вопросами. И могу сказать, что она лучший агент на планете, знает, что нужно артисту. При этом собой она не занимается, у Лены есть свой агент. А я у нее на эксклюзиве,

— поделился Вдовиченков.

О совместных съемках

На "Левиафане" мы только познакомились, поэтому было несложно работать вместе. Сейчас сложно. На площадке актера занимают только его проблемы, он хочет быть сам по себе. В результате, когда работаешь с женой, вынужден под нее подстраиваться. Тем более когда ваши герои ссорятся, у них сложные взаимоотношения, это накладывает отпечаток и на реальную жизнь,

— рассказал Вдовиченков.

Сначала мы прорабатывали текст дома, репетировали сцены, потом поняли, что необходимо абстрагироваться, поскольку экранная роль очень впитывается в твою личную атмосферу,

— дополнила ответ мужа Лядова.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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