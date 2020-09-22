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Лучшие талисманы на октябрь 2020 года

Лучшие талисманы на октябрь 2020 года

Октябрь — время чувств и ярких эмоций, пусть и не всегда приятных. Редакция сайта dailyhoro.ru предлагает подобрать талисман, который поможет преодолеть любые трудности и сделать жизнь этой осенью лучше.


Практически весь октябрь Солнце проведет в Знаке Весы, и влияние этого созвездия распространится на все сферы жизни. У октября будут свои достоинства и недостатки. Легкий оттенок грусти может ненадолго лишить многих людей позитивного взгляда на происходящее. Нейтрализовать негатив, привлечь удачу и дать бой осенней хандре помогут особенные октябрьские талисманы.

1. Тысячерублевая купюра. Сохранить и приумножить сбережения в октябре поможет особенный денежный талисман — тысячерублевая купюра. Получив зарплату, отложите 1000 или 2000 рублей. Выберите самую новую купюру. Положите банкноту в отдельный отсек в кошельке и не расходуйте ее до следующей зарплаты.

2. Две чаши. Символом октября считается Знак Весы, на одной чаще которых — добро, будущее, надежды, свершения, а на другой — зло, прошлое, тревоги, сомнения. Уравновесить энергетику этого месяца поможет небольшой амулет в виде старинных весов. Талисман поможет справиться с внутренними противоречиями, не впасть в крайности, интуитивно выбирать наилучшее решение. В октябре такие умения пригодятся всем: планеты не раз будут испытывать наше терпение, вводить в искушения, проверять на прочность принципы. Подойдут и настоящие весы, и кулон, и брелок, и фигурка. Аксессуар в форме весов лучше всегда носить при себе, а сувенирные или настоящие чаши можно поставить на рабочем столе или в гостиной.

3. Блокнот с планами. В современном мире многие забыли о блокнотах. Но в месяц Весов стоит о них вспомнить. Купите красивый ежедневник, запишите в нем свои планы и мечты (сделать это лучше всего с 1 по 5 октября). Он будет работать намного эффективнее, чем карта желаний, и станет талисманом не только на октябрь, но и на следующие месяцы.

4. Каштан. Каштан обладает мощной силой: он привлекает к человеку покой, радость, удачу в делах. Дерево считается сильным природным талисманом, который дарит тепло, питает духовно, убирает боли, отгоняет энергетических вампиров. Объятия с ним могут побороть усталость и связанные с ней недомогания. Талисман, изготовленный из плодов или цветков каштана, притянет процветание, благополучие и удачу.


5. Сердолик. В октябре ожидаются вспышки апатии и меланхолии, и в такое время необходимыми становятся жизненные силы, уверенность в себе и возможность самореализации. Сердолик заряжен огненной стихией, а значит, способен усилить такие качества, как неотступность, твердость духа и позитивное мышление. Это окажется полезным во всех сферах жизни — как в работе, так и любви.

6. Циркуль. Осенняя пора часто делает нас нерешительными и пассивными. Люди начинают слишком много думать, рефликсировать, беспокоиться о будущем и в результате лишаются многих перспективных возможностей. В октябре эти проблемы дадут о себе знать особенно ярко, поэтому, чтобы не упустить удачу, специалисты советуют держать в ящике стола циркуль или линейку. Эти предметы настраивают на рационализм, помогают быстро анализировать ситуацию, адекватно оценивать возможности и находить самые лучшие решения.

7. Лабиринт. Очень полезным талисманом в октябре станет лабиринт — например, в виде изображения или куба-головоломки. Можно скачать фотографию лабиринта и поставить ее на экран мобильного телефона или компьютера. Магический символ усилит интуицию и проницательность, а также подскажет выход из любой запутанной ситуации.

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По материалам: dailyhoro.ru

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