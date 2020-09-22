Лунный календарь стрижки волос на октябрь 2020 года

Вадим Карасев

Стрижка волос — ответственная процедура, которая может повлиять не только на настроение, но и на развитие событий. Для того, чтобы каждый поход к стилисту стал радостным событием, стоит выбирать максимально благоприятные дни и прислушиваться к советам астрологов.

Второй месяц осени — время, когда наступление холодов уже не за горами. Резкое падение температуры и сокращающийся световой день для многих становятся причиной дурного настроения, а значит, нужно всеми силами поддерживать оптимистичный настрой. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбирать благоприятные дни для того, чтобы сменить прическу и благодаря ей получить заряд бодрости, а также уверенность в своих силах. Правильно подобранный образ поможет без труда завоевать внимание и достичь всего, что запланировано.

1, 2 и 3 октября: открывает месяц Луна в Овне, и в этот период стричь волосы не желательно. Особенно опасным будет день Полнолуния 2 октября, когда из-за стрижки волос можно запросто привлечь в жизнь неприятности и стать жертвой депрессии.

4, 5 октября: Луна начинает убывать, перемещаясь в Знак Тельца. Локоны после стрижки будут расти медленно, однако стрижка поможет сохранить прическу надолго. Астрологи рекомендуют записаться к парикмахеру, если необходимо привлечь в жизнь кардинальные перемены.

6, 7 и 8 октября: три дня Луна проведет в Близнецах. 6 октября стричь волосы — к неприятностям в личной жизни, а 7 и 8 числа благодаря смене прически получится найти новые и полезные знакомства.

9, 10 октября: во время пребывания стареющей Луны в Раке стрижку стоит приурочить к 9 числу. В это время получится повысить свою значимость и стать увереннее благодаря смене имиджа. 10 октября стрижка волос может повлечь за собой неурядицы и мелкие проблемы.

11, 12 октября: Луна во Льве — время для преображений, однако в эти дни влияние небесных тел будет неоднозначным. 11 октября новая стрижка принесет лишь позитивные эмоции, а вот 12 числа после обрезания кончиков волос силы могут оставить.

13, 14 октября: Луна перемещается в созвездие Девы, и в эти дни благодаря новой стрижке получится добиться успехов как в карьере, так и в личной жизни. Новая стрижка позволит ощутить уверенность в своих силах и не бояться серьезных решений.

15, 16 октября: Луна перемещается в Весы, и 16 числа наступает Новолуние. В этот день избавиться от чужого влияния, а также стать увереннее поможет смена прически. 15 октября лучше оставить локоны в покое, чтобы вместе со стрижкой не стать жертвой переутомления из-за быстрого оттока жизненных сил.

17, 18 октября: рост Луны начинается в созвездии Скорпиона. Стричь волосы в этот день — не просто к деньгам, но и к удаче во всех начинаниях. Можно экспериментировать, ведь локоны во время роста ночного светила растут гораздо быстрее.

19, 20 октября: Луна в союзе со Стрельцом — время, когда стричь волосы чревато из-за вероятности отстричь удачу. В это время лучше всего заниматься уходом за локонами с помощью проверенных народных рецептов.

21, 22 и 23 октября: влияние созвездия Козерога и растущей Луны будет позитивным. В любой из трех дней стрижка улучшит настроение, станет источником вдохновения и поможет привлечь денежную энергетику.

24, 25 октября: Луна переходит в Знак Водолея, и 24 числа астрологи не рекомендуют стричься, чтобы исключить череду неудач. Зато 25 октября новая стрижка усилит интуитивные способности, благодаря которым получится обойти неприятности стороной.

26, 27 октября: Луна в Рыбах — время, когда настроение может поменяться в одночасье, поэтому стрижку лучше перенести на более стабильные лунные сутки. Посещение парикмахерской лучше заменить уходом за локонами и восстановлением внутренней гармонии.

28, 29 и 30 октября: Луна вновь перемещается в Знак Овна, и в эти дни стрижка волос показана тем, кто готов к кардинальным переменам в жизни. Новая прическа поможет стать смелее и без сомнений оставить отжившее прошлое за спиной.

31 октября: в последний день месяца пройдет Полнолуние в Тельце. Стричься в этот день — к потере удачи и к появлению в жизни мелких неурядиц, которые способны отдалить от успеха.