Мама Марии Мироновой рассказала о муже своей дочери: "Маше с ним повезло"

Вадим Карасев

Год назад Мария Миронова стала мамой во второй раз — актриса родила сына Федора. Личность отца ребенка 47-летняя звезда до сих пор не раскрыла. Она лишь призналась, что вышла за него замуж еще за год до появления малыша на свет. Супруга Мироновой, по ее словам, зовут Андрей, он занимает должность директора по развитию в российско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями. Вот, пожалуй, и все, что о нем известно. Вместе пару не видели, так что муж Мироновой многим кажется личностью таинственной. Однако эту завесу тайны немного приоткрыла мама звезды, актриса Екатерина Градова, которая рассказала в программе "Судьба человека" о личной жизни дочери.

Она очень удивилась, когда ведущий Борис Корчевников спросил ее, общается ли муж Мироновой со своим сыном.

А как же он может не общаться? Они же живут все вместе, у них с Машей потрясающая семья, официальный брак. Он бизнесмен, предприниматель. Удивительный, необыкновенный человек, прямо на редкость. Маше с ним очень повезло. Больше сказать не могу — дочка не позволит,

— отметила она.





Мария Миронова с сыном Федором

Впрочем, в светских кругах поговаривают, что Миронова на самом деле замужем за актером Андреем Сорокой, который является ровесником ее старшего сына, 28-летнего Андрея. И якобы младшего Федора, по слухам, актриса как раз и родила от молодого коллеги.

В любом случае брак стал для Марии Мироновой уже четвертым. От первого мужа, бизнесмена Игоря Удалова, у нее есть сын Андрей, который пошел по стопам своих известных родственников и тоже выбрал актерскую профессию.





Мария Миронова с сыном Андреем

Градова также рассказала, что старший сын ее дочери похож на своего знаменитого деда, а младший — копия своей мамы.

Старший, Андрей, очень похож на своего знаменитого деда Андрея Миронова. При этом у него другой талант, другая пластика, он растет совсем другим. А младший, Феденька, — просто копия Маши. Он растет невероятно веселым и обаятельным, артистичным — весь в маму,

— сказала она.





Сыновья Марии Мироновой