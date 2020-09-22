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Маркировка ювелирных изделий в России станет обязательной с 2021 года

Маркировка ювелирных изделий в России станет обязательной с 2021 года

C 1 января 2021 года обязательная маркировка ювелирных изделий в России станет обязательной. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«С 1 декабря 2020 года система заработает в тестовом режиме, будет введена добровольная маркировка и открытие личных кабинетов в системе. С 1 января 2021 года начало маркировки в обязательном режиме. С 1 июля 2021 года будет разрешён только оборот маркированных ювелирных изделий», — сообщили в ведомстве.

Замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что маркировка направлена на защиту покупателей от подделок и повышение доверия потребителей к ювелирной отрасли. По его словам, внедрение элементов цифровизации в сфере оборота драгметаллов обеспечит оперативный доступ к полной информации о приобретенном ювелирном изделии как для покупателей, так и для представителей надзорных органов. 

В России обязательную маркировку ряда товаров ввели в 2019 году. Она подразумевает присвоение товару уникальных цифровых кодов, защищенных криптографией. Как считают в правительстве, это позволяет контролировать путь любого товара от производителя до конечного покупателя. К 2024 году обязательная маркировка распространится на всю потребительскую продукцию, а система прослеживания станет единой для России и ЕАЭС.

Система маркировки драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий из них в настоящее время является добровольной.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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