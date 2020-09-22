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Меркель призвала провести реформу "не поспевающей за своими идеалами" ООН

Меркель призвала провести реформу "не поспевающей за своими идеалами" ООН

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила реформировать ООН для дальнейшего развития организации, передает DW.

Политик убеждена, что современные глобальные проблемы, такие как пандемия коронавируса, требуют решения на всех уровнях, а главной организации, которая должна эта делать, не хватает командного духа. В частности, Совбез ООН зачастую оказывается в тупике при принятии важных решений из-за отсутствия единства среди ее членов, без которого эффективность органа падает. На практике это выражается слишком частым применением вето членами Совбеза, когда речь идет о принятии отчетливо выраженных мер.

Таким образом, поясняет Меркель, ООН часто "не поспевает за своими идеалами", поскольку интересы отдельных членов организации мешают всей системе работать должным образом. ООН должна развиваться, чтобы иметь возможность справляться с вызовами XXI века, уверена немецкий канцлер. Германия "готова, как и раньше, брать на себя ответственность, в том числе в расширенном Совете безопасности".

Как писал Ruposters, на 75-й сессии Генассамблеи постоянное место в Совбезе ООН собираются потребовать представители Африки. 

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По материалам: uposters.ru

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