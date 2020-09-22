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Молдавия решает с Газпромом судьбу долга Приднестровья

Молдавия решает с Газпромом судьбу долга Приднестровья

Агентство публичной собственности Молдавии и АО MoldovaGaz планируют в ближайшее время провести переговоры с российским газовым холдингом «Газпром» по новому соглашению. Основным предметом диалога станет обсуждение газового долга Приднестровья и реализации имущества «Тираспольтрансгаз» для его погашения.

Председатель правления молдавского акционерного общества Вадим Чебан отметил, что Приднестровский регион, будучи одним из акционеров MoldovaGaz, представлен в органах управления компании по договору о доверительном управлении «Газпромом».

«Здесь вопрос взаимоотношений, в том числе, по этому договору между „Газпромом“ и Приднестровьем. То есть „Газпром“ должен быть связующим звеном, в том числе, как основной акционер, для того, чтобы мы решили вопрос, в том числе и по долгу», — заявил Чебан.

Он уточнил, что первый раунд переговоров с российской стороной состоится уже на следующей недели и будет предшествовать подготовки к заседанию Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Молдавия и Российской Федерацией, которое пройдет 2 октября в формате видеоконференции.

Напомним, Молдавия полностью зависит от российского энергоресурса, поставляемого транзитом через Украину. В конце 2019 года республика рисковала остаться без газа, так как Киев мог блокировать доступ через свою территорию. Ситуация урегулировалась. Вместе с этим, власти РМ для обеспечения энергетической безопасности проработали несколько вариантов альтернативных способов поставки. Они связаны с интеграцией в европейский трубопровод через Румынию по достроенной в этом году ветке Яссы-Кишинев или «Турецкого потока» на Украину. Однако покупать европейский газ сегодня для Молдавии экономически нецелесообразно.

В Румынии также признают, что ценовую политику без промышленной добычи газа на черноморском шельфе они проигрывают российскому холдингу. Ранее глава молдавского правительства Ион Кику подтвердил, что покупать газ в Румынии будут только в том случае, если он будет дешевле российских поставок. В 2019 году Молдавия импортировала газ из РФ по $ 233−240 за 1 тыс. кубометров, с 1 января 2020 г. — по $ 176, а с 1 апреля — $ 168. В четвертом квартале 2020 года закупочная цена у «Газпрома» для Молдавии опустится до $ 100, включая все расходы.

ИА Newstes сообщало, что проблема задолженности Приднестровья за поставляемый российский газ является актуальной для Кишинева. Регион более десяти лет потребляет газ, но не рассчитывается за него. При этом государство регулярно собирает деньги с конечных потребителей. На 31 марта 2020 года долг за потребленный в Приднестровье газ составил $ 6,914 млрд из общих $ 7 млрд, которые должна Молдавия.

Ранее молдавские власти обещали, что это «не будет ложиться бременем на плечи граждан Молдавии». Президент РМ Игорь Додон неоднократно обращался к руководству России и «Газпрома» с просьбой дифференцировать газовый долг, отказываясь брать на себя оплату приднестровских счетов.

«Приднестровье больше не сможет бесплатно получать российский газ. Мы за этот газ никогда не заплатим. Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега. И этот вопрос нужно обсуждать», — заявлял молдавский лидер.

Со своей стороны официальный Тирасполь отказывается даже обсуждать возможность оплаты своей доли в общем долге. Президент Приднестровья Вадим Красносельский считает, что поскольку контракт Россией заключается с MoldovaGaz, то и обязательства по его оплате, в том числе объему для потребителей Приднестровья, ложатся на Кишинев.

«Долги накапливаются на коммерческом предприятии MoldovaGaz. Раз это коммерция, то пусть собственники и разбираются. А когда Приднестровье будет признано, мы возьмем этот долг на свои плечи как признанное государство. Просто сейчас — пока мы не субъект международного права — другой формулы не существует», — заключил Красносельский.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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