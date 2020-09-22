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Момент землетрясения в Прибайкалье попал на видео

Момент землетрясения в Прибайкалье попал на видео

Житель города Слюдянка в Прибайкалье опубликовал в соцсетях видео момента землетрясения в Прибайкалье, снятое камерой наблюдения в магазине.

На кадрах видно, как во время подземных толчков с полок падают товары и шатаются стеллажи.

В областном управлении МЧС сообщили о землетрясении магнитудой 5,9 около озера. Эпицентр находился в Слюдянском районе, через 15 минут произошел афтершок магнитудой 2-3.

Жертв и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

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По материалам: uposters.ru

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