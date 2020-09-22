«Мустай Карим» поднимает речные путешествия на новый уровень

Алексей Вольцев

Новейший лайнер «Мустай Карим» начал свою первую навигацию на реках России. Что представляют собой каюты, как кормят в ресторане, сколько денег можно потратить на борту и многое другое – в обзоре корреспондента «Вестника АТОР», побывавшего в круизе на этом топовом теплоходе.

ЧТО ТАКОЕ «МУСТАЙ КАРИМ»?

Теплоход «Мустай Карим» круизной компании «Водоходъ»- это совершенно новый уровень речных круизов в России и «первая ласточка» отечественного судостроения. Он был создан по проекту PV300 в 2019 году и представляет собой успешное соединение современного дизайна с новой инженерной конструкцией.

Например, это первое пассажирское судно на винто-рулевых колонках, которые делают его более маневренным. «Мустай Карим» легко поворачивается вокруг своей оси в достаточно ограниченном пространстве. Теплоходы предыдущего типа, имеющие 3 винта и 3 руля, так делать не умеют.

Вот так, например, разворачивался «Мустай Карим» во время своего рейса в Мышкине 9 сентября.

И для сравнения – так разворачиваются другие теплоходы:

Пришвартовать его способен один человек, поскольку вместо привычных штурвалов у него под руками 2 джойстика, а вся система управления очень компактная и находится в зоне досягаемости.

Другим «плюсом» новой и необычной конструкции судна считается то, что оно как бы ныряет под волну и меньше подвержено качке, так что большинство туристов просто не заметит изменения метеоусловий.

Делюкс – самая популярная каюта на теплоходе

Площадь полулюкса – 29 кв.м, люкса– 30 кв.м и гранд-люкса с балконом 46 кв.м. Также имеется полулюкс, оборудованный специально для людей с ограниченными возможностями, и несколько делюксов-коннектов.

Окна занимают собой всю стену, уходят в пол и частично открываются. По мнению туристов, это создает эффект парения над водой.

Французские окна позволяют наблюдать за процессом шлюзования прямо из каюты, делать интересные фотографии, а также рассматривать окрестности, не покидая кровати или кресла.

Ресторан Иремель

Ресторан Агидель

Меню для ресторанов было разработано бренд-шефом Владиславом Корпусовым, имеющим несколько международных наград, и учитывает потребности вегетарианцев и тех, кто придерживается диетического питания. К слову, блюда в меню не повторяются, так что даже на длительном круизе каждый день будет что-то новое.

Из продуктов используется морская и речная рыба нескольких видов, мясо ягненка, кролика, говядина, свинина, из птиц – курица, утка и перепелка, а также большое количество овощей и гарниров. Среди них, например, булгур, чечевица и многое другое.

Кстати, сами туристы готовы присвоить бортовому ресторану звезды «Мишлен»:

В навигацию 2020 из-за карантинных мер был отменен «шведский стол», который планировался на завтрак и обед, поэтому пока на все питание действует заказная система, а вот в навигацию 2021 года меню a-la-carte с предварительным заказом будет только на ужин.

Помимо ресторана, гости всегда могут воспользоваться услугами рум-сервиса, заказать за отдельную плату завтрак в номер или попросить принести набор для мини-бара. Для особо торжественных случаев на теплоходе можно заказать торт.

В барах гостям предлагается интересная винная карта с отечественными и зарубежными винами, алкогольные и безалкогольные коктейли, чай, кофе и более крепкие напитки.

Цены достаточно умеренные – в среднем один бокал вина стоит около 500 руб. (на ужине бокал вина подаётся бесплатно), а бутылку можно приобрести от 2 до 8 тыс. руб. , коктейль или аперитив – 450 руб., пиво от 300 руб. Пожалуй, самым дорогим напитком на борту будет порция односолодового 18-летнего виски «Макаллан» который стоит 1900 руб. за 50 мл.

Кроме того, можно приобрести специальный пакет, по которому обслуживание в барах происходит по принципу «все включено». Например, 2 предложения с алкоголем «Премиум» за 1800 и «Стандарт» за 1300 руб. в день или безалкогольный «Лайт» за 500 руб. в день.

Этот пакет распространяется только на определенные виды напитков и по правилам его должны купить все пассажиры из одной каюты на весь круиз. Приобретают его, как правило, уже на этапе бронирования или позже докупают на борту. По данным «Водохода» этой услугой в среднем пользуется не менее 30% туристов.

Выбор по пакету в Винной библиотеке

Помимо этого на протяжении всего дня на борту теплохода работает бесплатная чайная и кофейная станции, подается кислородный коктейль и фиточай.

Туристам не страшна и непогода – с этого сезона в каждой каюте теплохода «Мустай Карим», исходя из количества гостей, будет находиться зонт с символикой «Водохода».

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА БОРТУ?

Ежедневно на борту теплохода происходят интересные мероприятия. В Баре «Панорама», например, регулярно звучит живая музыка:

Наконец, еще одним прекрасным способом провести время на борту будет посещение тренажерного зала и SPA-центра.

Надо сказать, что эти услуги очень востребованы, и массаж, сауну, хаммам, а также занятия с инструктором лучше забронировать в первый же день. Стоимость их невысока – групповые занятия стоят в среднем 500 руб., занятия с инструктором от 1 тыс. руб., хаммам – по 500 руб. на человека, а общий массаж начинается от 2 тыс. руб.

Или уже являются опытными туристами, которые с удовольствием планируют следующее путешествие на «Мустай Кариме»:

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Как отмечают эксперты, опыт введения нового судна в этот непростой год можно признать очень удачным. Навигация у «Водохода» продлена практически до конца осени, и свой последний в этом сезоне рейс «Мустай Карим» завершит 5 ноября.

Как сообщил «Вестнику АТОР» капитан «Мустая Карима» Сергей Кайнов, этот теплоход – единственный построенный за долгое время в России, который относится к классу «река-море», поэтому 25 сентября он отправится в первое путешествие по Азовскому морю до Ростова-на-Дону. Всего в этом сезоне запланировано 3 морских круиза. В будущем сезоне их количество, вероятно, увеличится.

Капитан «Мустай Карима» Сергей Кайнов

Продажи «Мустай Карима» на 2021 год внушают большой оптимизм представителям «Водохода» – по их данным на первую половину сезона забронировано уже 25% кают, а после завершения нынешней навигации активность продаж должна значительно увеличиться.

Пока «Мустай Карим» будет ходить только в российских водах, но вполне возможно, что вскоре он начнет совершать и международные морские рейсы, тем более что все технические данные, а также молодой англоговорящий экипаж это вполне позволят.