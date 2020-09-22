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«Мустай Карим» поднимает речные путешествия на новый уровень

«Мустай Карим» поднимает речные путешествия на новый уровень

Новейший лайнер «Мустай Карим» начал свою первую навигацию на реках России. Что представляют собой каюты, как кормят в ресторане, сколько денег можно потратить на борту и многое другое – в обзоре корреспондента «Вестника АТОР», побывавшего в круизе на этом топовом теплоходе.


ЧТО ТАКОЕ «МУСТАЙ КАРИМ»?

Теплоход «Мустай Карим» круизной компании «Водоходъ»- это совершенно новый уровень речных круизов в России и «первая ласточка» отечественного судостроения. Он был создан по проекту PV300 в 2019 году и представляет собой успешное соединение современного дизайна с новой инженерной конструкцией.

Например, это первое пассажирское судно на винто-рулевых колонках, которые делают его более маневренным. «Мустай Карим» легко поворачивается вокруг своей оси в достаточно ограниченном пространстве. Теплоходы предыдущего типа, имеющие 3 винта и 3 руля, так делать не умеют.

Вот так, например, разворачивался «Мустай Карим» во время своего рейса в Мышкине 9  сентября.

И для сравнения – так разворачиваются другие теплоходы:

Пришвартовать его способен один человек, поскольку вместо привычных штурвалов у него под руками 2 джойстика, а вся система управления очень компактная  и находится в зоне досягаемости.

Другим «плюсом» новой и необычной конструкции судна считается то, что оно как бы ныряет под волну и меньше подвержено качке,  так что большинство туристов просто не заметит изменения метеоусловий.

Делюкс – самая популярная каюта на теплоходе

Площадь полулюкса – 29 кв.м, люкса– 30 кв.м и гранд-люкса с балконом 46 кв.м. Также имеется полулюкс, оборудованный специально для людей с ограниченными возможностями, и несколько делюксов-коннектов.

Окна занимают собой всю стену, уходят в пол и частично открываются. По мнению туристов, это создает эффект парения над водой.

Французские окна позволяют наблюдать за процессом шлюзования прямо из каюты, делать интересные фотографии, а также рассматривать окрестности, не покидая кровати или кресла.

Ресторан Иремель

Ресторан Агидель

Меню для ресторанов было разработано бренд-шефом Владиславом Корпусовым, имеющим несколько международных наград, и учитывает потребности вегетарианцев и тех, кто придерживается диетического питания. К слову, блюда в меню не повторяются, так что даже на длительном круизе каждый день будет что-то новое.

Из продуктов используется морская и речная рыба нескольких видов, мясо ягненка, кролика, говядина, свинина, из птиц – курица, утка и перепелка, а также большое количество овощей и гарниров. Среди них, например, булгур, чечевица и многое другое.

Кстати, сами туристы готовы присвоить бортовому ресторану звезды «Мишлен»:

В навигацию 2020 из-за карантинных мер был отменен «шведский стол», который планировался на завтрак и обед, поэтому пока на все питание действует заказная система, а вот в навигацию 2021 года меню a-la-carte с предварительным заказом будет только на ужин.

Помимо ресторана, гости всегда могут воспользоваться услугами рум-сервиса, заказать за отдельную плату завтрак в номер или попросить принести набор для мини-бара. Для особо торжественных случаев на теплоходе можно заказать торт.

В барах гостям предлагается интересная винная карта с отечественными и зарубежными винами, алкогольные и безалкогольные коктейли, чай, кофе и более крепкие напитки.

Цены достаточно умеренные – в среднем один бокал вина стоит около 500 руб. (на ужине бокал вина подаётся бесплатно), а бутылку можно приобрести от 2 до 8 тыс. руб. , коктейль или аперитив – 450 руб., пиво от 300 руб. Пожалуй, самым дорогим напитком на борту будет порция односолодового 18-летнего виски «Макаллан» который стоит 1900 руб. за 50 мл.

Кроме того, можно приобрести специальный пакет, по которому обслуживание в барах происходит по принципу «все включено». Например, 2 предложения с алкоголем  «Премиум» за 1800 и «Стандарт» за 1300 руб. в день или безалкогольный «Лайт» за 500 руб. в день.

Этот пакет распространяется только на определенные виды напитков и по правилам его должны купить все пассажиры из одной каюты на весь круиз. Приобретают его, как правило, уже на этапе бронирования или позже докупают на борту. По данным «Водохода» этой услугой в среднем пользуется не менее 30% туристов.

Выбор по пакету в Винной библиотеке

Помимо этого на протяжении всего дня на борту теплохода работает бесплатная чайная и кофейная станции, подается кислородный коктейль и фиточай.

Туристам не страшна и непогода – с этого сезона в каждой каюте теплохода «Мустай Карим», исходя из количества гостей, будет находиться зонт с символикой «Водохода».

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА БОРТУ?

Ежедневно на борту теплохода происходят интересные мероприятия. В Баре «Панорама», например, регулярно звучит живая музыка:

Наконец, еще одним прекрасным способом провести время на борту будет посещение тренажерного зала и SPA-центра.

Надо сказать, что эти услуги очень востребованы, и массаж, сауну, хаммам, а также занятия с инструктором лучше забронировать в первый же день. Стоимость их невысока – групповые занятия стоят в среднем 500 руб., занятия с инструктором от 1 тыс. руб., хаммам – по 500 руб. на человека, а общий массаж начинается от 2 тыс. руб.

Или уже являются опытными туристами, которые с удовольствием планируют следующее путешествие на «Мустай Кариме»:


ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Как отмечают эксперты, опыт введения нового судна в этот непростой год можно признать очень удачным. Навигация у «Водохода» продлена практически до конца осени, и свой последний в этом сезоне рейс «Мустай Карим» завершит 5 ноября.

Как сообщил «Вестнику АТОР» капитан «Мустая Карима» Сергей Кайнов, этот теплоход – единственный построенный за долгое время в России, который относится к классу «река-море», поэтому 25 сентября он  отправится в первое путешествие по Азовскому морю до Ростова-на-Дону. Всего в этом сезоне запланировано 3 морских круиза. В будущем сезоне их количество, вероятно, увеличится.

Капитан «Мустай Карима» Сергей Кайнов

Продажи «Мустай Карима» на 2021 год внушают большой оптимизм представителям «Водохода»  – по  их данным на первую половину сезона забронировано уже 25% кают, а после завершения нынешней навигации активность продаж должна значительно увеличиться.

Пока «Мустай Карим» будет ходить только в российских водах, но вполне возможно, что вскоре он начнет совершать и международные морские рейсы, тем более что все технические данные, а также молодой англоговорящий экипаж это вполне позволят.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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