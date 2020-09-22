На Камчатке подвели итоги регионального этапа конкурса «Педагог-психолог России»

Влада Некрасова

Региональный этап всероссийского конкурса «Педагог-психолог России» завершился в Камчатском крае, сообщает Министерство образования Камчатского края.

Он прошел в регионе в девятый раз. На базе Камчатского института развития образования участники проводили мастер-классы, участвовали в испытаниях «Профессиональный квест» и «Профессиональный кейс».

Победителем стала специалист детского сада № 1 «Ласточка» Елизовского района Ирина Шпилевая. Она также получила диплом в номинации «Шаг в науку».

«Я со студенчества не участвовала в конкурсах и каких-то соревнованиях, а в этом году мне захотелось какого-то адреналина, ярких впечатлений, связанных с моей профессиональной деятельностью, и я решила принять участие в конкурсе», – поделилась впечатлениями Ирина Шпилевая.

Лауреатами регионального этапа конкурса стали педагоги-психологи вилючинской школы № 2 Анна Смирнова и петропавловской школы № 36 Анна Терновецкая. Им вручили дипломы, подарки и денежные сертификаты, а также награды в номинациях «Оптимизм и активная профессиональная позиция» и «Методический поиск».

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог России» проводится с 2007 года. Учредители и организаторы – Министерство просвещения Российской Федерации, Федерация психологов образования России и Центр защиты прав и интересов детей.