Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » На Камчатке подвели итоги регионального этапа конкурса «Педагог-психолог России»

На Камчатке подвели итоги регионального этапа конкурса «Педагог-психолог России»

На Камчатке подвели итоги регионального этапа конкурса «Педагог-психолог России»

Региональный этап всероссийского конкурса «Педагог-психолог России» завершился в Камчатском крае, сообщает Министерство образования Камчатского края. 

Он прошел в регионе в девятый раз. На базе Камчатского института развития образования участники проводили мастер-классы, участвовали в испытаниях «Профессиональный квест» и «Профессиональный кейс». 

Победителем стала специалист детского сада № 1 «Ласточка» Елизовского района Ирина Шпилевая. Она также получила диплом в номинации «Шаг в науку». 

«Я со студенчества не участвовала в конкурсах и каких-то соревнованиях, а в этом году мне захотелось какого-то адреналина, ярких впечатлений, связанных с моей профессиональной деятельностью, и я решила принять участие в конкурсе», – поделилась впечатлениями Ирина Шпилевая. 

Лауреатами регионального этапа конкурса стали педагоги-психологи вилючинской школы № 2 Анна Смирнова и петропавловской школы № 36 Анна Терновецкая. Им вручили дипломы, подарки и денежные сертификаты, а также награды в номинациях «Оптимизм и активная профессиональная позиция» и «Методический поиск».

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог России» проводится с 2007 года. Учредители и организаторы – Министерство просвещения Российской Федерации, Федерация психологов образования России и Центр защиты прав и интересов детей.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

На Камчатке подвели итоги регионального этапа конкурса «Педагог-психолог России»
На Камчатке подвели итоги регионального этапа конкурса
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена Всероссийскому детскому центру «Орлёнок»
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена
В сельских школах Омской области в 2021 году откроют 75 центров «Точка роста»
В сельских школах Омской области в 2021 году откроют 75 центров
Продюсер рассказал о последних часах жизни ведущего "Русского лото"
Продюсер рассказал о последних часах жизни ведущего "Русского лото"
Зеленский ответил на петицию об отставке из-за несвоевременного декларирования
Зеленский ответил на петицию об отставке из-за несвоевременного
Вице-губернатор Брянской области ушел в отставку после ДТП с участием сына
Вице-губернатор Брянской области ушел в отставку после ДТП с участием
Экс-супруга Артема Чайки впервые о побоях, унижениях и шантаже в браке с сыном бывшего генпрокурора  
Экс-супруга Артема Чайки впервые о побоях, унижениях и шантаже в
Колин Ферт и Стэнли Туччи рассказали, как поменялись ролями
Колин Ферт и Стэнли Туччи рассказали, как поменялись ролями
В Ростове открыт первый в регионе центр цифрового образования детей «IT-куб»
В Ростове открыт первый в регионе центр цифрового образования детей
Владимир Путин направил приветствие участникам VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia
Владимир Путин направил приветствие участникам VIII Национального
В «Орленке» назвали имена победителей Всероссийского открытого фестиваля-форума «Бумеранг»
В «Орленке» назвали имена победителей Всероссийского открытого
В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса

Топ на сегодня

Геймеры разозлились на Sony за исчезнувшие консоли PlayStation 5
Геймеры разозлились на Sony за исчезнувшие консоли PlayStation 5
Добро пожаловать. РФ сняла въездные ограничения для 3 постсоветских стран
Добро пожаловать. РФ сняла въездные ограничения для 3 постсоветских
Гришаева эмоционально отреагировала на смерть ведущего "Русского лото"
Гришаева эмоционально отреагировала на смерть ведущего "Русского лото"
На Украине рассказали о «продающих страну тварях»: события ночи 21 сентября
На Украине рассказали о «продающих страну тварях»: события ночи
При заключении Минских соглашений Путин переиграл Украину — Кравчук
При заключении Минских соглашений Путин переиграл Украину — Кравчук

Еще по теме

В Томской области выбрали лучшего педагога-психолога
В Волгоградской области подведены итоги регионального конкурса «Воспитатель года – 2020»
В Хакасии выбрали лучшего педагога-психолога
В Башкортостане выбрали лучшего учителя-дефектолога