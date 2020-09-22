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На Камчатке стартовал III региональный чемпионат «Абилимпикс»

На Камчатке стартовал III региональный чемпионат «Абилимпикс»

На Камчатке стартовал III региональный чемпионат «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщает Министерство образования Камчатского края.

В чемпионате принимают участие 80 конкурсантов, в том числе 30 школьников. 22 сентября стартовали конкурсные испытания на площадках в Камчатском педагогическом колледже, Сельскохозяйственном техникуме и Камчатском колледже технологии и сервиса.

«Благодаря этому мероприятию люди с ограниченными возможностями здоровья могут проявить себя в разных сферах деятельности, показать свои профессиональные навыки, силу воли и талант. Кроме этого, «Абилимпикс» – это площадка для общения единомышленников, новых знакомств, возможностей для профессионального роста», – отметила врио министра образования Камчатского края Александра Короткова.

В этом году соревнования проходят по 11 компетенциям: «Учитель начальных классов», «Вязание крючком», «Малярное дело», «Бисероплетение», «Ландшафтный дизайн», «Резьба по дереву», «Социальная работа», «Медицинский и социальный уход», «Предпринимательство», «Экономика и бухгалтерский учет» и «Карвинг».

«Абилимпикс» – международное движение, поддерживающее конкурсы профессионального мастерства для людей с инвалидностью и оказывающее содействие в их трудоустройстве. Мероприятия, связанные с ежегодным чемпионатом «Абилимпикс», включены в нацпроект «Образование» в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы».
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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