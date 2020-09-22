Назвавшую противников карантина "дебилами" Малышеву засняли на вокзале без маски

Вадим Карасев

Очевидец заснял телеведущую и доктора медицинских наук Елену Малышеву в публичном месте без маски. Перед входом на Курский вокзал медик надела перчатки, но проигнорировала другие меры предосторожности.

Видео опубликовала радиостанция "Говорит Москва". Судя по кадрам, помощники Малышевой тоже были без средств защиты. Это уже второй раз, когда ведущую уличают в нарушении масочного режима.

Как сообщал Ruposters, ранее Малышева во время прямого эфира назвала "дебилами" тех, кто не понимает важности введения строгого карантина из-за коронавируса.