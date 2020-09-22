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Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена Всероссийскому детскому центру «Орлёнок»

Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена Всероссийскому детскому центру «Орлёнок»

21 сентября в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в соцсети «ВКонтакте» стартует онлайн-смена Всероссийского детского центра «Орлёнок», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения России.

Участников конкурса ожидают ежедневные виртуальные экскурсии по детскому центру, творческие и кулинарные мастер-классы, а также онлайн-лектории.

21 сентября старт смене даст директор центра Александр Джеус. Также будет запущен новый всероссийский конкурс на лучший детский социальный проект. Главным призом конкурса станет зачисление на образовательную программу «Детский проектный офис» в «Орлёнке» в 2021 году. Кроме того, в этот день состоится телемост между полуфиналистами конкурса «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек» (Республика Крым) и Детском оздоровительном лагере «Имени 28 Героев Панфиловцев» (Московская область), посвящённый Международному дню мира.

22 сентября директор учебно-методического центра ВДЦ «Орлёнок» Валентина Федотова расскажет школьникам о том, как стать вожатым. Также в этот день состоится выступление директора Мультимедиа Арт Музея Ольги Свибловой.

23 сентября начальник управления образовательных программ ВДЦ «Орлёнок» Лариса Сайфутдинова расскажет о детской проектной деятельности. Кроме того, сотрудники центра проведут танцевальный мастер-класс «Орлёнок: танцуют все».

24 сентября пройдёт онлайн-лекторий, в ходе которого заместитель начальника отдела комплектования на обучение по дополнительным программам ВДЦ «Орлёнок» Наталья Колбова расскажет о конкурсном отборе на получение бесплатной путёвки в «Орлёнок» и образовательных программах центра.

25 сентября состоится онлайн-лекторий «Законы и традиции «Орлёнка», который проведёт учитель общеобразовательной школы ВДЦ «Орлёнок» Евгения Попова. Также в этот день пройдёт мастер-класс «Как собраться в поход».

26 и 27 сентября в сообществе состоятся онлайн-лектории с известными «орлятами», в рамках которых звёздные воспитанники лагеря расскажут о том, каким был «Орлёнок» во времена их детства.

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В конкурсе принимают участие более 1 миллиона школьников (учеников 8–10-х классов) из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Твори!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Финалистами станут 1200 человек, а победителями – 300 учащихся 8–9-х классов и 300 10-классников. Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов – к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8–9-х классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в МДЦ «Артек». 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи.

# Общество
По материалам: edu.ru

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