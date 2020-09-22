Новые имена: 5 молодых дизайнеров мужской одежды с недели моды в Нью-Йорке

Лидия Мартынова

Нью-Йорке завершилась неделя моды сезона весна-лето 2021, в этот раз фактически целиком прошедшая в онлайн-формате. И хотя в основном дизайнеры показывали женские коллекции, одним из мероприятий в расписании был New York Men’s Day — «мужской день», собравший молодые и интересные мужские марки.KA WA KEYKA WA KEY — лондонский дуэт дизайнеров, которые объединились на почве интереса к гендерной флюидности в мужской моде и использования экологичных материалов и подходов к производству. В 2018 году марка вышла в полуфинал Woolmark Prize — премии для молодых дизайнеров, работающих с трикотажем (трикотаж у KA WA KEY и правда получается выдающийся — необычный, но при этом носимый), а сейчас взялась завоевывать американскую модную сцену своим артистичным подходом к коллекциям и показам, которые проходят в виде танцевальных перформансов.APOTTSДизайнер Аарон Поттс родился в Детройте, вырос в Бруклине и, по своим собственным словам, насквозь пропитан «телепередачами, ситкомами, красными дорожками и Чудо-Женщиной». Тем не менее выпускник Parsons, успевший постажироваться в Marc Jacobs, DKNY, а также в Европе — в Emanuel Ungaro, Escada и не только, делает одежду, от ситкомов и другой американской классики довольно далекую. Это хлопковые вещи свободного кроя, напоминающие одновременно пижамы и рабочую одежду, в которых тянет скорее танцевать и заниматься искусством, чем оставаться перед телевизором.STANТристан Детвилер — 23-летний серфер, дизайнер и модель — запустил свою марку в 2019 году, но сразу получил профессиональное признание. Он создает одежду для серферов (не профессиональную экипировку, а скорее униформу серферской субкультуры), используя старинные ткани — некоторым из них 140 лет: это маленькие лоскутки, которые он ищет на чердаках у родственников и добывает на блошиных рынках. В результате получаются лоскутные куртки, пестрые пальто и рубашки, за которыми стоят ручной труд и история.Wataru TominagaДизайнер Ватару Томинага успел поучиться в родной Японии, в Великобритании и Финляндии, постажироваться у Джона Гальяно в Maison Margiela, а теперь смело работает со смешением принтов, создавая яркие вещи с обманчиво простым, а на самом деле очень продуманным кроем — иначе как костюм из рубашки и штанов в ярких полевых цветах будет хорошо сидеть, не вызывая ряби в глазах?Official RebrandКак можно заключить из названия, Official Rebrand — марка про апсайклинг и переделку старых вещей. Формально ее даже нельзя назвать мужской: дизайнер марки — небинарная персона, работающая под псевдонимом MI Leggett, которая не хочет наделять создаваемую одежду гендерной маркировкой. Об агендерной одежде можно думать как о бесформенной, но только не в этом случае: дизайнеру удается сделать так, что одежда хорошо сидит и на мужчинах, и на женщинах, а сложная графика и декоративная насыщенность делают вещи идеальными для особенных случаев (неудивительно, что марку уже оценил Билли Портер).