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Нужно ли менять почву в теплице?

Нужно ли менять почву в теплице?

Много споров ведется о том, в каких случаях нужно менять грунт в теплице. Есть такие огородники, которые просто настаивают на том, что земле ничем помочь нельзя, поэтому почву нужно менять в теплице чуть ли не каждый год.

Но это не совсем верное утверждение. Ведь почва меняется по нескольким причинам: истощение, заражение. Процесс замены почвы довольно трудоемкий, не любому дачнику-огороднику он под силу, потому есть способы, и их немало, которые позволяют избежать такой тяжелой работы.

Чтобы почва не истощалась, достаточно постоянно вносить подкормки. Причем не только минеральные, но и органические. Перегной, компост, перепревший навоз станет отличным обновлением почвы. В любом случае ежегодно в теплицу нужно добавлять новой почвы, эти компоненты станут тем, что нужно.

В продаже имеются специальные препараты, которые вносят в почву множество полезных бактерий. Они в свою очередь, отлично уничтожают все вредные бактерии, которые накапливаются в почве.


Стоит не забывать о том, что в теплице чаще всего выращиваются одни и те же растения. А значит и вытаскивают они из земли одни и те же компоненты. Подбирая удобрения для теплицы, нужно учитывать, что именно нужно для этих культур, и делать упор именно на то, что больше всего потребляется.

Постоянная влажность и тепло делает почву благоприятным рассадником для развития грибковых инфекций. С ними тоже можно бороться. Для этого существуют зимние морозы, кода теплица открывается, и земля хорошо промораживается, для этого землю можно полить обеззараживающими препаратами, для этого теплицу обрабатывают дымовыми шашками, которые можно купить в специальных магазинах.

Отличным способом оздоровления и восстановления почвы является посев сидератов. Если все условия, которые мы перечислили соблюдены, то почву можно не менять на протяжении нескольких лет.

Но если урожай стал падать, вы видите, что с растениями что-то не то, то лучше не реанимировать землю, а все же ее поменять. Ну, и если вам просто некогда возиться с восстановлением почвы, то менять ее нужно один раз в два года. Только при такой частой замене, можно рассчитывать на хороший урожай. Замена почвы не предусматривает полный отказ от подкормки растений. Почва почвой, но удобрять растения в процессе роста нужно независимо от того, когда вы поменяли верхний слой.

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По материалам: planktons

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