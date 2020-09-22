Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Олег Николаев вступил в должность главы Чувашии

Олег Николаев вступил в должность главы Чувашии
Олег Николаев, избранный главой Чувашии, во вторник торжественно вступил в должность, принеся присягу на двух государственных языках республики - русском и чувашском, сообщает корреспондент РИА Новости.

С 11 по 13 сентября прошли выборы главы Чувашии. Наряду с Николаевым, зарегистрированный в качестве самовыдвиженца, за должность главы республики боролись представители КПРФ, ЛДПР, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, "Патриотов России". В Чувашии зарегистрировано 923 844 избирателя, явка на выборах составила 55,5%. Николаев набрал 75,63% голосов избирателей.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Латушко заявил, что оппозиция не планирует насильственного захвата власти
Латушко заявил, что оппозиция не планирует насильственного захвата
Олег Николаев вступил в должность главы Чувашии
Олег Николаев вступил в должность главы Чувашии
Меркель призвала провести реформу "не поспевающей за своими идеалами" ООН
Меркель призвала провести реформу "не поспевающей за своими идеалами"
В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя безалкогольных напитков
В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя безалкогольных напитков
Россияне активно осваивают онлайн-платформу по продаже страховок от «Росгосстраха»
Россияне активно осваивают онлайн-платформу по продаже страховок от
Чонгук из BTS до сих пор находится под следствием после ДТП
Чонгук из BTS до сих пор находится под следствием после ДТП
Путин освободил от должности белгородского губернатора Савченко
Путин освободил от должности белгородского губернатора Савченко
В театральном центре "На Страстном" покажут дипломные спектакли ГИТИС
В театральном центре "На Страстном" покажут дипломные спектакли ГИТИС
Виктория Бекхэм поделилась семейными снимками со своего импровизированного показа
Виктория Бекхэм поделилась семейными снимками со своего
Самцы австралийских пауков оказались более ядовитыми, чем самки
Самцы австралийских пауков оказались более ядовитыми, чем самки
Молдавия решает с Газпромом судьбу долга Приднестровья
Молдавия решает с Газпромом судьбу долга Приднестровья
Бухгалтерские услуги от компании «Аутстаффинг ТМ»
Бухгалтерские услуги от компании «Аутстаффинг ТМ»

Топ на сегодня

Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена Всероссийскому детскому центру «Орлёнок»
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена
Рябков: Мы не дадим втянуть себя в гонку вооружений
Рябков: Мы не дадим втянуть себя в гонку вооружений
Вдова Лучано Паваротти вышла замуж через 9 месяцев после знакомства с возлюбленным
Вдова Лучано Паваротти вышла замуж через 9 месяцев после знакомства с
Польша прикупила газа для газопровода из Норвегии
Польша прикупила газа для газопровода из Норвегии

Еще по теме

Зарегистрирован первый кандидат на должность главы Чувашии
Врио главы Чувашии пойдет на выборы самовыдвиженцем
Назначен и.о. руководителя администрации главы Чувашии
В Чувашии отстранили от должности шестого министра