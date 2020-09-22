Олег Николаев вступил в должность главы Чувашии

Лидия Мартынова

Олег Николаев, избранный главой Чувашии, во вторник торжественно вступил в должность, принеся присягу на двух государственных языках республики - русском и чувашском, сообщает корреспондент РИА Новости.

С 11 по 13 сентября прошли выборы главы Чувашии. Наряду с Николаевым, зарегистрированный в качестве самовыдвиженца, за должность главы республики боролись представители КПРФ, ЛДПР, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, "Патриотов России". В Чувашии зарегистрировано 923 844 избирателя, явка на выборах составила 55,5%. Николаев набрал 75,63% голосов избирателей.