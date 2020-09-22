Ольга Бузова и DAVA устроили скандал в центре Москвы

Влада Некрасова

Самую знаменитую пару российского шоу-бизнеса продолжает лихорадить. Ольга Бузова и DAVA минувшим вечером устроили разборки прямо в центре Москвы. Очевидцами скандала стали обычные прохожие, которые заметили крики из доносившейся машины, в которой сидели Оля, Давид и, мягко говоря, выясняли отношения.

«Достал ты…» — выкинула Оля в адрес бойфренда со слезами на глазах. В этот момент некий инсайдер начал снимать происходящее. Давид заметил, что дело пахнет компроматом и попросил выключить камеру: «Тебе что-то интересно, мы просто ссоримся, всё в порядке братуха» — обратился DAVA к неизвестному. Эксклюзивным материалом поделился Телеграм Публичности, а видео скандала вы можете посмотреть в stories в нашем Инстаграм:





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