Осеннее равноденствие 22 сентября 2020 года: как Знакам Зодиака привлечь удачу

Вадим Карасев

Осеннее равноденствие — один из главных дней осени. Астрологи отмечают, что 22 сентября можно как привлечь в свою жизнь удачу, так и отпугнуть ее своими действиями. Старайтесь следовать советам экспертов, чтобы сделать в этот день свою жизнь лучше.

Осеннее равноденствие — день энергетической гармонии. Сила позитивного мышления сегодня поможет в достижении целей всем людям. Нужно идти по пути созидания и доброты, чтобы удача не обошла вас стороной.

Овен

Для Овнов единственной возможностью обрести удачу в этот день и сделать оставшиеся дни осени счастливыми станет пересмотр жизненных ценностей и целей. Настало время выбросить все лишнее и оставить лишь то, что может дарить радость, свет и счастье. Нужно заканчивать токсичные отношения, искать решение старых проблем, избавляться от хлама в квартире, в доме или на рабочем месте.

Телец

У Тельцов наступает благоприятное время для чистки информационного пространства. Пришло время также навести порядок дома. Астрологи советуют 22 сентября не упускать возможности познакомиться с новыми людьми. Вполне возможно, что какие-то знакомства окажутся судьбоносными. Новый человек может подарить много удачи, стать наставником, лучшим другом или просто товарищем, на которого можно положиться.

Близнецы

Близнецам 22 числа стоит заглянуть внутрь самих себя. Это будет отличный день для духовных практик и поисков. Если представителям этого Знака удастся обрести гармонию, то у них получится побороть страхи и поставить перед собой новые важные цели и задачи. В этот день важно задавать правильные вопросы, чтобы получать максимально точные ответы. Нужно сфокусироваться на себе и на своем будущем. Пришло время побыть немного в уединении, внутри зоны комфорта.

Рак

Ракам стоит сфокусироваться на работе и делах. 22 числа нельзя упускать из виду ничего важного. Стоит прислушиваться ко всему, что говорят окружающие, и делать выводы из своих наблюдений. Если хочется, чтобы жизнь повернула в новое русло, нельзя зацикливаться на старом. Нужно двигаться только вперед и избегать сожалений о прошлом.

Лев

У Львов 22 сентября главным условием для счастья и притяжения удачи будет избавление от фальшивых чувств. Не нужно показывать людям только то, что они хотят видеть, и говорить только то, что они хотят услышать. Необходимо перестать плясать под чужую дудку. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Львам прожить этот день под девизом «если хочешь что-то сделать, делай это сам». Дисциплинированные Львы смогут стать счастливее.

Дева

Девам стоит перестать переживать по мелочам. Специальные практики и советы помогут людям этого Знака избавиться от отрицательных мыслей. В это равноденствие Девам нужно веселиться и делать все возможное для того, чтобы дурные мысли обходили их стороной. Также в день осеннего равноденствия нужно уметь говорить «нет» окружающим. Если этого не делать, можно потратить время и силы впустую. Конец дня лучше провести в окружении близких или друзей.

Весы

Для Весов этот день будет очень благоприятным. Многие проблемы уйдут сами собой. Им на смену придут спокойствие, уверенность и стабильность. Немалую долю успеха может обеспечить врожденный оптимизм этих людей. Доброта и широта души Весов помогут им произвести неизгладимое впечатление на окружающих. Стоит воспользоваться своим природным обаянием, чтобы добиться больших высот в бизнесе, работе и любви.

Скорпион

Скорпионам привлечь удачу в свою жизнь поможет терпение и вера в себя. Самое главное 22 сентября — не сдаваться, если что-то не будет получаться. Людям этого Знака стоит оставаться на позитиве, чтобы не закончить день на минорной ноте. Это будет главным условием привлечения успеха в обозримом будущем. В противном случае могут возникнуть новые проблемы в самых разных сферах жизни.

Стрелец

Стрельцам стоит побыть в домашней обстановке, навестить родителей или хотя бы позвонить им. Нужно временно запретить себе предаваться ностальгическим мыслям. В течение дня астрологи советуют с головой окунуться в домашние заботы. Также 22 сентября не стоит брать деньги в долг или оформлять кредиты. Тишина и покой помогут Стрельцам набраться сил в это равноденствие.

Козерог

22 числа Козерогам можно сменить обстановку. Эксперты в области биоэнергетики и астрологи советуют заняться шопингом, посетить стилиста. Всё это подарит мощный позитивный импульс, а также активизирует скрытые резервы энергии. Козероги смогут почувствовать, что наполняются силами и становятся свободнее. В общении с окружающими лучше быть тактичными.

Водолей

Водолеям 22 числа стоит реализовать свои самые смелые мечты. Чтобы не потерять удачу, нужно завершить дела, не терпящие отлагательств. Астрологи советуют не отклоняться от стандартного распорядка дня, а также не бояться внеплановых изменений, ведь их всегда можно обратить себе на пользу. Вера в себя поможет привлечь удачу и стать лидерами на работе, в любви и в любых других сферах.

Рыбы

Рыбам для удачи нужен глоток свежего воздуха, причем как в переносном, так и в прямом смысле. Важно заниматься новыми делами, развлекаться, окружать себя приятными людьми, а также больше бывать на улице. В этот день на свежем воздухе в голову могут прийти новые идеи. Интуиция подскажет, какие из них возымеют успех, а какие нет. Удача рядом, нужно лишь дотянуться до нее.