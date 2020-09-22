Отдохнуть на Сахалине этой зимой можно будет значительно дешевле

Алексей Вольцев

Сахалин пока не выдает впечатляющие цифры турпотока. Туристы по-прежнему могут прилететь сюда только через туроператоров, с отрицательным ПЦР-тестом и электронным пропуском. Однако в регионе решительно настроены восстановить потерянные объемы: создаются новые проекты и стимулирующие спрос акции.

ТУРИСТЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА САХАЛИН. НО МЕДЛЕННО

С началом пандемии в Сахалинской области были сразу введены ограничения на въезд, чтобы обеспечить безопасность на территории региона, с чем правительство успешно справилось.

С 6 июля регион открылся для организованных туристов. Буквально за короткий промежуток времени отлаженная система въезда через электронные пропуска, взаимодействие с туроператорами и наличие справок об отсутствии коронавирусной инфекции, обеспечила приток организованных туристов на территорию Сахалинской области.

По словам Валерия Дубровского, руководителя агентства по туризму Сахалинской области, на текущий момент, начиная с 6 июля, регион посетили порядка 1,2 тыс. туристов, которые прибыли в составе организованных групп.

В 2019 году ведущими сахалинскими туроператорами было обслужено около 19,5 тыс. организованных туристов, включая островитян. Всего регион посетило в прошлом году около 30 тыс. туристов.

«Пока сложно прогнозировать, на какие цифры мы выйдем по итогам года, поскольку неясно, как долго продлятся ограничения. Более того, нельзя с уверенностью говорить, что не произойдет второй волны пандемии. Между тем, мы настроены оптимистично. Проанализировав данные этого года, мы сформируем план по увеличению турпотока на ближайшие 5 лет. Агентство по туризму ставит перед собой амбициозную цель – увеличивать количество туристов ежегодно в два раза», – рассказал Валерий Дубровский.

КАК ТУРИЗМ В РЕГИОНЕ ГОТОВИТСЯ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ

У столь амбициозных планов, по словам экспертов, есть вполне реальная основа. Так, начиная с прошлого года, в ряде районов Сахалинской области, через которые проходят приоритетные туристические маршруты, обустроили набережные, парки, пляжные зоны, экологические тропы, создали иные объекты туристической инфраструктуры. Работы по благоустройству популярных туристических направлений продолжаются и сегодня.

Так, с хорошим темпом идет строительство всесезонного горнолыжного курорта на о. Итуруп, стартовал проект «Архипелаг Онекотан» на Северных Курилах с гостиницей и взлетно-посадочной полосой для разных типов авиации. Эти проекты реализуются за счет частных инвесторов с привлечением банковских кредитов.

Чтобы повысить доступность комфортных услуг в природных условиях сахалинское агентство по туризму прорабатывает вопрос обустройства кемпингов и глэмпингов, которые набирают популярность во всем мире.

«За последние три года Сахалинским туристско-информационным центром совместно с агентством по туризму была проведена большая работа по продвижению туристической привлекательности региона на внутреннем, российском и международном уровнях. В этом году был сформирован новый широкий перечень турпродуктов, который переформатировали для портала gosakhalin.ru, занимающегося продвижением», – рассказал Валерий Дубровский.

ТУРИСТЫ СМОГУТ ЗАМЕТНО СЭКОНОМИТЬ НА ЗИМНЕМ ПУТЕШЕСТВИИ НА САХАЛИН

Совсем скоро стартует акция Gosakhalin «Твоя яркая зима на Сахалине», призванная заметно простимулировать спрос на отдых регионе. В период с 1 декабря по 20 апреля любой турист может сделать свой отдых выгоднее за счет приятных скидок и бонусов.

Чтобы стать участником акции достаточно заполнить анкету на сайте gosakhalin.ru, которая будет доступна с 1 ноября, и получить QR-код. Предъявив его в гостинице или на информационной стойке GoSakhalin, турист становится обладателем бонусной книжки со скидочными купонами от партнеров акции. Среди них – отели, кафе, рестораны, туроператоры, магазины, клубы, службы проката спортивного инвентаря, СПА, такси или прокат автомобилей.

Проживание в гостинице для участников акции обойдется дешевле на 30%, а экономия на других услугах может составить от 5 до 30%.

Помимо этого, при покупке 3-х или 7-дневного ски-пасса от основного партнера – СТК «Горный воздух», участники акции получат бонус - 1 день бесплатного катания.

«В прошлом году мы уже провели подобную акцию, которая получила положительный отклик у приезжих туристов и местных жителей. В этом году мы усовершенствовали акцию, значительно расширили список партнеров и уверены, что эта зима на Сахалине пройдет еще ярче, – рассказал руководитель Сахалинского туристско-информационного центра Олег Романов.

НА САХАЛИНЕ ЗАПУСТИЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО МАРШРУТУ ХОЛМСК-НЕВЕЛЬСК

В этом году в первые за четверть века по линии Невельск - Холмск прошел пассажирский поезд.

«Это первый за долгое время пассажирский поезд, который прошел по новой перешитой на общероссийский стандарт колее. У нас появилась идея организовать пробный экскурсионный рейс, чтобы люди прокатились, посмотрели на природные красоты. Ведь это один из самых красивых железнодорожных маршрутов на острове, – рассказала директор некоммерческого партнерства «Бригантина» Ольга Егурнова.

Пассажирами стали 129 сахалинцев – победители городских викторин, конкурсов, спортсмены, волонтеры, юные художники, представители советов ветеранов.

«Пока это пробный маршрут. Сейчас в региональном Минтрансе прорабатывают вопрос, чтобы запустить пассажирское направление на постоянной основе с января 2021 года. Поездка будет стоить в пределах 100 рублей. Но будут ли они именно экскурсионного характера, пока неясно», - говорит Виталий Войко, член некоммерческого партнерства «Бригантина».

КАКИЕ ЕЩЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ГОТОВИТ САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сахалинская область также принимает участие в конкурсе АСИ (агентство стратегических инициатив) по развитию экотуризма на особо охраняемых природных территориях.

На победу претендуют два островных проекта сахалинской области – «Лагуна Буссе» и «Южные Курилы».

Первый кластер включает в себя около 10 точек показа, входящих в популярные туристические маршруты: мысы Великан, Птичий, Евстафия, село Новиково и маяк Анива, гору Крузенштерна, село Охотское, город Корсаков, аэродром «Пушистый» и др.

Кластер «Южные Курилы» охватывает территорию островов Шикотан, Кунашир и Итуруп. Там действуют более 20 туристических маршрутов, есть множество термальных источников, места для рыбалки и экстремального туризма, есть возможность развивать мини-круизы и морские прогулки.

ТУРОПЕРАТОРЫ РАССКАЗАЛИ О СПРОСЕ НА САХАЛИН

Туроператоры, комментируя спрос на Сахалин, назвали его скромным, но имеющим все шансы стать выше ближе к зиме.

«Все чаще нам звонят туристы и интересуются этим направлением. Да, отдых на Сахалине бюджетным не назовешь, но он того однозначно стоит. Тур на Сахалин на 10 дней можно купить за 60 тыс.руб. без учета дороги. Это полноценный тур с посещением Курильских островов», – рассказывает директор туроператора «Мастерская путешествий» Владимир Лутов.

В компании TUI Россия оценили спрос на островное направление, как небольшой, но с перспективой активизации к зимнему сезону.

Сейчас TUI предлагает три программы по Сахалину: «Знакомство с традициями Сахалина», «Увлекательная зимняя рыбалка и тайны эпохи Карафуто», «Увлекательная зимняя рыбалка, морское побережье, озера Сахалина и благородные олени». Объекты размещения по программам: LV Hostel, Mega Palace Hotel 4*, Альбатрос коттедж, Гагарин 3*.

«Туризм на острове понемногу восстанавливается, но пока туристов удерживает от поездки установленный на Сахалине пропускной режим. Ожидаем оживления зимой. К выставлению на сайт готовятся новые зимние программы», – рассказали в пресс-службе TUI.