Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Перед выборами мэры городов продолжают устраивать массовые концерты, нарушая режим карантина, — эксперт

Перед выборами мэры городов продолжают устраивать массовые концерты, нарушая режим карантина, — эксперт

Перед выборами мэры городов продолжают устраивать массовые концерты, нарушая режим карантина, — эксперт

Несмотря на то, что во время переговоров с Министерством здравоохранения мэры городов взяли на себя обязательство усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений, некоторые представители местной власти организовали несколько крупных концертов в своих городах, где были нарушены все рекомендации Минздрава. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт Николай Спиридонов.

«Сложно молча наблюдать за тем, как в отдельных украинских городах игнорируют карантинные нормы. Последние недели в Украине фиксируют антирекорды по заболеваемости COVID-19, а в Запорожье и Днепре устраивают праздники на многотысячную аудиторию! И это после ночных вечеринок в Одессе и Киеве (все мы помним баржу на реке). На видео с гуляньями заметно, что люди не придерживаются социальной дистанции, танцуют и веселятся без масок. А что местные власти? Они, собственно, и организовывают эти гулянья. Ведь впереди выборы, нужно свою узнаваемость срочно повышать…» — написал эксперт.

Он также напомнил, что на прошлой неделе глава Минздрава Максим Степанов встречался с мэрами городов и обсуждал, что можно сделать на местах для контроля карантина.

«Правительство и Минздрав пошли на уступки для того, чтобы не допустить полной остановки жизни в городах, оставили возможность работать школам и общественному транспорту. А в обмен большинство чиновников, в свою очередь, согласились контролировать эти облегченные ограничения. Но не прошло и недели, как в Запорожье организовывают Khortytsia Freedom-2020 на несколько десятков тысяч горожан», — отметил Спиридонов.

По его мнению, подобное халатное отношение к карантинным мерам объясняется только предстоящими местными выборами.

«Объяснить такой „контроль за карантином“ можно только предстоящими выборами. Интересно, мэр Буряк и местный глава ОГА Боговин будут также активно лечить новых инфицированных, которых после таких мероприятий наверняка поприбавится, как проводят сейчас свою избирательную кампанию? Сомневаюсь почему-то», — подытожил эксперт.

12 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Стартует голосование во Всероссийский экспертный педагогический совет при Министерстве просвещения
Стартует голосование во Всероссийский экспертный педагогический совет
В Москве 4 октября пройдет Турнир имени М.В. Ломоносова
В Москве 4 октября пройдет Турнир имени М.В. Ломоносова
Момент землетрясения в Прибайкалье попал на видео
Момент землетрясения в Прибайкалье попал на видео
В НАТО призвали к "сильной международной реакции" на инцидент с Навальным
В НАТО призвали к "сильной международной реакции" на инцидент с
BTS рассказали президенту Южной Кореи о том, что группа чуть не распалась в 2018 году
BTS рассказали президенту Южной Кореи о том, что группа чуть не
Лидер BTS RM состоит в браке: правда или фейк?
Лидер BTS RM состоит в браке: правда или фейк?
Быстро и удобно? Россиянам будут перечислять зарплату по номеру телефона
Быстро и удобно? Россиянам будут перечислять зарплату по номеру
Леди Гага, радио Ga Ga и "Агата Кристи". Кто использовал кино в клипах
Леди Гага, радио Ga Ga и "Агата Кристи". Кто использовал кино в клипах
Лавров призвал американского «слона» не считать мир посудной лавкой
Лавров призвал американского «слона» не считать мир посудной лавкой
Кэти Холмс засняли на прогулке с новым бойфрендом
Кэти Холмс засняли на прогулке с новым бойфрендом
Угроза поражения США. Почему Вашингтон вновь ввел санкции против Тегерана
Угроза поражения США. Почему Вашингтон вновь ввел санкции против
Барабашка в доме: 7 верных признаков
Барабашка в доме: 7 верных признаков

Топ на сегодня

Геймеры разозлились на Sony за исчезнувшие консоли PlayStation 5
Геймеры разозлились на Sony за исчезнувшие консоли PlayStation 5
Пожары в Калифорнии: под Лос-Анджелесом начали эвакуацию
Пожары в Калифорнии: под Лос-Анджелесом начали эвакуацию
Американцы инвестируют в Сербию 4 млрд долларов
Американцы инвестируют в Сербию 4 млрд долларов
Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Рябков предостерег США от давления на Россию в вопросах о вооружениях
Рябков предостерег США от давления на Россию в вопросах о вооружениях

Еще по теме

У Авакова пригрозили ответственностью мэрам, которые не хотят усиливать карантин
В десятках украинских городов прошли акции в поддержку Сенцова
Полиция поделилась информацией о "минировании" аэропортов в девяти городах Украины
Мэры больших городов США написали список пожеланий для Трампа