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Практику студентов приблизят к будущей профессии

Практику студентов приблизят к будущей профессии

Тема: Какие законы вступают в силу


Практическую подготовку учащиеся колледжей и студенты смогут проходить в учебных центрах профквалификации и на производстве. Такая норма содержится в приказах Минобрануки и Минропсвщения, которые вступают в силу 22 сентября.

Документ регулирует порядок разработки программ профобучения и закрепляет возможность прохождения практики в учебных центрах профквалификации и на производстве. Уточняется порядок получения квалификации по профессии рабочего, должности служащего.  Согласно ведомственным приказам,  образовательная организация должна будет обеспечить обучающихся проездом к месту организации практической подготовки и обратно, а, если понадобится, проживанием их вне места жительства на период прохождения практики.

Также в приказах прописаны особенности профобучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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