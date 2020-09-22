Продюсер рассказал о последних часах жизни ведущего "Русского лото"

Влада Некрасова

Скончавшийся ведущий программы "Русское лото" Михаил Борисов почувствовал себя плохо ещё до репетиции передачи, но сам отказался от госпитализации, когда приехала первая скорая, сообщила РИА Новости Светлана Трубникова, генеральный продюсер компании "Ценарий", производящей программу.

Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни. Борисов попал в больницу после того, как ему стало плохо во время съемок. Некоторые Telegram-каналы позже написали со ссылкой на сестру Михаила Борисова, что ее брата якобы заставляли работать все последние дни.

"В субботу, 19 сентября, Михаил Борисович за рулём своей машины приехал на съемку передачи, прилетев днём ранее из командировки в Казань, где читал лекции студентам. Однако ещё до начала репетиции Михаил Борисович почувствовал себя плохо, но отказался от госпитализации, когда приехала первая скорая. Но продюсерская команда все-таки настояла на необходимости консультации врача и вызвала вторую скорую, которая его и госпитализировала", - рассказала Трубникова.

Сестра артиста Нина Борисова заявила РИА Новости, что Борисов никогда на самочувствие не жаловался. "Он никогда мне не звонил и не говорил, что он плохо себя чувствует. Хотя я спрашивала: "Миша, как ты?" - "Все в порядке"... Он боялся за моё давление и беспокоился о моем здоровье", - отметила Борисова.

По ее словам, брат был трудоголиком. "Мне очень больно, что оказались какие-то ложные заявления некоторых СМИ. Потому что я лично ничего не говорила. Я сама узнала о том, что с ним такое случилось, буквально ночью.... Ни я, ни мои родственники не могли такого заявить о том, что пишут СМИ. К нему на работе всегда очень внимательно и чутко относились", - добавила она.