Продолжается регистрация школьников на Курчатовский турнир

Лидия Мартынова

Кружковое движение НТИ и НИЦ «Курчатовский институт» проведут турнир для школьников, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России.

Серия двухдневных очных соревнований состоится в четырёх городах: в Пскове (10–11 октября), в Санкт-Петербурге (17–18 октября), в Москве (24–25 октября) и в Симферополе (31 октября – 1 ноября).

К участию приглашаются ученики 8–11-х классов из Псковской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Севастополя и Республики Крым. Регистрация открыта до 30 сентября.

Соревнования проводятся очно с использованием онлайн-технологий и включают в том числе лекции, мастер-классы и консультации экспертов.

На трек «Моделирование белков» приглашаются школьники, которым интересна биология, медицина, геномное редактирование, на трек «Моделирование электронных систем» – ребята, увлечённые электроникой. Трек «Экологическая оценка территорий» адресован тем, кто интересуется экологией, географией, химией и охраной окружающей среды. Четвертый трек посвящён созданию новых материалов.

Победители турнира получат сертификаты на прохождение стажировки в НИЦ «Курчатовский институт» и в 2021 году смогут отправиться во Всероссийский детский центр «Орлёнок» для участия в тематической программе.

Результаты участников будут учитываться в конкурсе «Талант 20.35» Кружкового движения НТИ, который позволяет получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в российские вузы.

Минпросвещения России уделяет особое внимание проектам, направленным на развитие знаний, умений и навыков учащихся в сфере информационных технологий и естественно-научных дисциплин.

Кружковое движение НТИ – это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения – формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, учёных, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение». Задачи НТИ интегрированы в национальный проект «Наука».

Среди инициатив Кружкового движения – первые командные инженерные соревнования для школьников и студентов «Олимпиада НТИ», проектные школы и хакатоны «Практики будущего», всероссийская акция «Урок НТИ», система массового обучения, аттестации и трудоустройства наставников молодёжных проектов «Академия наставников», фестивали идей и технологии RUKAMI, цифровая платформа управления талантами, программа по технологиям совместного обучения человека и искусственного интеллекта «Кентавр» и другие проекты.