Путин освободил от должности белгородского губернатора Савченко

Влада Некрасова

Президент РФ Владимир Путин подписал сегодня, 22 сентября, указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Белгородской области Евгения Савченко, сообщила пресс-служба Кремля.

Как говорится в тексте указа, «в связи с заявлением губернатора Белгородской области Савченко Е.С. о досрочном прекращении полномочий».

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 19 федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» президент постановил принять отставку Савченко по собственному желанию.

Указ вступает в силу со дня его подписания.