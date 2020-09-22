Путин призвал мировое сообщество действовать сообща

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество действовать сообща, основываясь на принципах ООН, чтобы обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений.

"Во взаимосвязанном, взаимозависимом мире, в водовороте международных событий необходимо действовать сообща и опираться при этом на зафиксированные в Уставе ООН принципы международного права. Только так мы будем способны выполнять высокую миссию нашей Организации и обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений", - сказал Путин, выступая в рамках Генассамблеи ООН.