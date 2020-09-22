Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Путин призвал мировое сообщество действовать сообща

Путин призвал мировое сообщество действовать сообща

Путин призвал мировое сообщество действовать сообща
Президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество действовать сообща, основываясь на принципах ООН, чтобы обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений.

"Во взаимосвязанном, взаимозависимом мире, в водовороте международных событий необходимо действовать сообща и опираться при этом на зафиксированные в Уставе ООН принципы международного права. Только так мы будем способны выполнять высокую миссию нашей Организации и обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений", - сказал Путин, выступая в рамках Генассамблеи ООН.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

В работе лагерей «Страна Героев» приняли участие около 5 тысяч детей
В работе лагерей «Страна Героев» приняли участие около 5 тысяч детей
На Камчатке стартовал III региональный чемпионат «Абилимпикс»
На Камчатке стартовал III региональный чемпионат «Абилимпикс»
Продолжается регистрация школьников на Курчатовский турнир
Продолжается регистрация школьников на Курчатовский турнир
Завод кровельных материалов расширит производство при поддержке МСП Банка
Завод кровельных материалов расширит производство при поддержке МСП
Путин призвал мировое сообщество действовать сообща
Путин призвал мировое сообщество действовать сообща
В Афганистане — новый посол ЕС из Германии
В Афганистане — новый посол ЕС из Германии
«Хорошо, что этот истеричный мужик ушёл из моей жизни»: Наташа Краснова о своей новой книге «Развод»
«Хорошо, что этот истеричный мужик ушёл из моей жизни»: Наташа
Кадыров пройдет вакцинацию от коронавируса
Кадыров пройдет вакцинацию от коронавируса
Сергей Пускепалис госпитализирован в Ярославле
Сергей Пускепалис госпитализирован в Ярославле
Новые имена: 5 молодых дизайнеров мужской одежды с недели моды в Нью-Йорке
Новые имена: 5 молодых дизайнеров мужской одежды с недели моды в
В «Океане» дали старт юнармейской смене
В «Океане» дали старт юнармейской смене
Внесены изменения в порядок приема детей в школы
Внесены изменения в порядок приема детей в школы

Топ на сегодня

Российская делегация в ТКГ не стала угощаться украинским шоколадом
Российская делегация в ТКГ не стала угощаться украинским шоколадом
Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена Всероссийскому детскому центру «Орлёнок»
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена
Прямой вызов из-за Ирана. Слуцкий призвал мир не "плясать под дудку" США
Прямой вызов из-за Ирана. Слуцкий призвал мир не "плясать под дудку"
Вдова Лучано Паваротти вышла замуж через 9 месяцев после знакомства с возлюбленным
Вдова Лучано Паваротти вышла замуж через 9 месяцев после знакомства с

Еще по теме

Бороться с терроризмом нужно без двойных стандартов - Путин
Полумеры в сфере экологии недопустимы — Путин
РФ призвала мировое сообщество поддержать инициативы конгресса нацдиалога
Министр обороны Швеции пообещал Литве действовать сообща в случае угрозы региону