Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Рейтинг Слуги народа с апреля упал на 11%, в Раду проходят пять партий

Рейтинг Слуги народа с апреля упал на 11%, в Раду проходят пять партий

Рейтинг Слуги народа с апреля упал на 11%, в Раду проходят пять партий
С апреля рейтинг Слуги народа упал на 11%, но партия все еще сохраняет лидерство в рейтинге на выборах в Верховную Раду. Об этом говорят данные опроса, проведенного в сентябре Киевским международным институтом социологии.

Среди определившихся с выбором голоса распределились так:

1. Слуга народа – 21,5%;

2. Европейская солидарность – 17,8%;

3. ОПЗЖ – 16,3%;

4. Батькивщина – 8,7%;

5. Радикальная партия Олега Ляшко – 6,3%.

Остальные партии не проходят 5% барьер. 4,1% опрошенных готовы проголосовать за Партию Шария, 4% – за Силу и честь, 3,3% – за партию Свобода, 3,1% – за Гражданскую позицию.

За парламентскую партию Голос в сентябре готовы проголосовать 1,3%.
По сравнению с апрельским опросом КМИС рейтинг Слуги народа упал на 11,1%, Евросолидарности – вырос на 2,6%, ОПЗЖ – вырос на 1%. Больше всего вырос рейтинг РПЛ – на 3,6%, что могло бы позволить партии попасть в Раду, если бы выборы проходили в ближайшее время.

Опрос проводился с 12 по 16 сентября по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Опрошены 2000 человек возрастом от 18 лет и старше. Погрешность не превышает 2,1% для показателей, близких к 25% и 1,4% – для показателей, близких к 10%.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Леди Гага, радио Ga Ga и "Агата Кристи". Кто использовал кино в клипах
Леди Гага, радио Ga Ga и "Агата Кристи". Кто использовал кино в клипах
Лавров призвал американского «слона» не считать мир посудной лавкой
Лавров призвал американского «слона» не считать мир посудной лавкой
Кэти Холмс засняли на прогулке с новым бойфрендом
Кэти Холмс засняли на прогулке с новым бойфрендом
Угроза поражения США. Почему Вашингтон вновь ввел санкции против Тегерана
Угроза поражения США. Почему Вашингтон вновь ввел санкции против
Барабашка в доме: 7 верных признаков
Барабашка в доме: 7 верных признаков
Банки решили зачислять зарплаты по номеру телефона
Банки решили зачислять зарплаты по номеру телефона
Российская делегация в ТКГ не стала угощаться украинским шоколадом
Российская делегация в ТКГ не стала угощаться украинским шоколадом
Буддистское гадание на четках или бусах
Буддистское гадание на четках или бусах
Лучшие моменты концерта #BTSxTinyDesk
Лучшие моменты концерта #BTSxTinyDesk
Украинская община Крыма обвинила Киев в зарабатывании на крымской теме
Украинская община Крыма обвинила Киев в зарабатывании на крымской теме
СМИ: Германия не может начать уголовное расследование по делу Навального
СМИ: Германия не может начать уголовное расследование по делу
Вдова Лучано Паваротти вышла замуж через 9 месяцев после знакомства с возлюбленным
Вдова Лучано Паваротти вышла замуж через 9 месяцев после знакомства с

Топ на сегодня

Геймеры разозлились на Sony за исчезнувшие консоли PlayStation 5
Геймеры разозлились на Sony за исчезнувшие консоли PlayStation 5
«Он околдовал меня»: Женатый мужчина готов уйти к Джину из BTS
«Он околдовал меня»: Женатый мужчина готов уйти к Джину из BTS
Пожары в Калифорнии: под Лос-Анджелесом начали эвакуацию
Пожары в Калифорнии: под Лос-Анджелесом начали эвакуацию
Американцы инвестируют в Сербию 4 млрд долларов
Американцы инвестируют в Сербию 4 млрд долларов
Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина

Еще по теме

Свежий рейтинг партий: поддержка "Слуги народа" упала ниже 30%
Партия Зеленского остаётся лидером электоральных симпатий на Украине
Рейтинг партии Порошенко вырос в полтора раза
На досрочных выборах в парламент проходят пять партий