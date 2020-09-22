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Роспуск и формирование правительства России будет проходить по-новому

Роспуск и формирование правительства России будет проходить по-новому
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о проекте федерального конституционного закона, который закрепляет новую процедуру формирования и роспуска правительства РФ, сообщило РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона "О Правительстве Российской Федерации".

Согласно проекту документа, при назначении на должность членов правительства предусматривается усиление роли парламента.

"Кроме того, в развитие положений конституции законопроектом закрепляются новые полномочия правительства в области социального обеспечения, защиты семьи и детства, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества и иных областях", – сказал Крашенинников.

Председатель правительства, его заместители и федеральные министры, кроме министров "силового блока", назначаются президентом после их утверждения Госдумой, кандидатура премьера выдвигается президентом, а претенденты на посты вице-премьеров и министров – председателем правительства. Президент обязан их назначить, но вправе в последующем отстранить любого из них, отметил парламентарий.


сообщило, что Госдума может начать рассмотрение в первом чтении законопроектов с санкциями за призывы и действия по отчуждению территорий России.
# Политика
По материалам: ria.ru

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