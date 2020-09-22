Россияне активно осваивают онлайн-платформу по продаже страховок от «Росгосстраха»

Лидия Мартынова

Более 10 тысяч россиян воспользовались за два месяца предоставленной «Росгосстрахом» возможностью быстро войти в профессию страхового агента и начать получать доход с помощью платформы для онлайн-продаж «Агентология».

Статистика регистраций на портале agentology.rgs.ru показывает, что сегодня продажи страховых продуктов — и как подработка, и как основной вид трудовой деятельности — интересуют людей самых разных возрастов и обоих полов.

Самыми активными пользователями интернет-платформы для страховых агентов ожидаемо оказались более открытые для экспериментов и технологически «подкованные» люди в возрасте от 25 до 40 лет — таковых среди зарегистрировавшихся 65%. В то же время простой и понятный интерфейс «Агентологии», включенные в нее наглядные программы обучения продажам и прозрачная система вознаграждения делают работу через нее привлекательной как для студентов, так и для пенсионеров — их тоже немало среди тех, кто уже пробует себя в роли страхового агента.

Напомним, что «Агентология» — это, по сути, полноценный мобильный офис продавца страховых продуктов, который можно развернуть в удобном месте. Одноименное мобильное приложение для операционных систем на Android и iOS позволяет даже диалог с соседом по автобусу или вагону метро завершить успешной сделкой, если, конечно, удастся заинтересовать его программами страховой защиты от «Росгосстраха». Впрочем, и тем, кто вынужден соблюдать карантинные ограничения или по иным причинам ограничен в свободе передвижения, этот инструмент тоже подойдет, поскольку предполагает возможность полностью бесконтактных продаж и оплаты страховых полисов..

Сейчас в «Агентологии» продаются уже 8 продуктов «Росгосстраха» — это ОСАГО и добровольное страхование автовладельцев, страхование жилья и имущества, страхование путешественников и столь актуальное в наше время медицинское страхование. Работа через приложение «Агентология» не предполагает использования бланков строгой отчетности, квитанций — вообще никакой бумаги, в том числе и наличных денег. Комиссионное вознаграждение за проданный полис оперативно переводится на банковский счет или карту агента.

«Мы запустили «Агентологию» после карантинных ограничений и понимали, что наше предложение будет интересно людям, которые из-за пандемии лишились работы или части дохода. Ведь как показало недавнее социологическое исследование, проведенное аналитическим центром НАФИ, 90% респондентов сейчас рассматривают для себя возможность подработки, а 72% интересуются дополнительным заработком именно посредством интернет-технологий, — рассказывает руководитель Блока цифрового бизнеса ПАО СК «Росгосстрах» Дмитрий Литовченко. — Мы протестировали нашу онлайн-платформу в 30 регионах страны, при этом мы старались охватить все типы территорий — от городов-миллионников до небольших поселений. И видим, что предложенный нами технологичный и современный инструмент продаж страховых продуктов вызывает интерес повсеместно. Поэтому планируем разворачивать работу в «Агентологии» по всей стране».