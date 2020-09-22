Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россияне активно осваивают онлайн-платформу по продаже страховок от «Росгосстраха»

Россияне активно осваивают онлайн-платформу по продаже страховок от «Росгосстраха»

Более 10 тысяч россиян воспользовались за два месяца предоставленной «Росгосстрахом» возможностью быстро войти в профессию страхового агента и начать получать доход с помощью платформы для онлайн-продаж «Агентология».

Статистика регистраций на портале agentology.rgs.ru показывает, что сегодня продажи страховых продуктов — и как подработка, и как основной вид трудовой деятельности — интересуют людей самых разных возрастов и обоих полов.

Самыми активными пользователями интернет-платформы для страховых агентов ожидаемо оказались более открытые для экспериментов и технологически «подкованные» люди в возрасте от 25 до 40 лет — таковых среди зарегистрировавшихся 65%. В то же время простой и понятный интерфейс «Агентологии», включенные в нее наглядные программы обучения продажам и прозрачная система вознаграждения делают работу через нее привлекательной как для студентов, так и для пенсионеров — их тоже немало среди тех, кто уже пробует себя в роли страхового агента.

Напомним, что «Агентология» — это, по сути, полноценный мобильный офис продавца страховых продуктов, который можно развернуть в удобном месте. Одноименное мобильное приложение для операционных систем на Android и iOS позволяет даже диалог с соседом по автобусу или вагону метро завершить успешной сделкой, если, конечно, удастся заинтересовать его программами страховой защиты от «Росгосстраха». Впрочем, и тем, кто вынужден соблюдать карантинные ограничения или по иным причинам ограничен в свободе передвижения, этот инструмент тоже подойдет, поскольку предполагает возможность полностью бесконтактных продаж и оплаты страховых полисов..

Сейчас в «Агентологии» продаются уже 8 продуктов «Росгосстраха» — это ОСАГО и добровольное страхование автовладельцев, страхование жилья и имущества, страхование путешественников и столь актуальное в наше время медицинское страхование. Работа через приложение «Агентология» не предполагает использования бланков строгой отчетности, квитанций — вообще никакой бумаги, в том числе и наличных денег. Комиссионное вознаграждение за проданный полис оперативно переводится на банковский счет или карту агента.

«Мы запустили «Агентологию» после карантинных ограничений и понимали, что наше предложение будет интересно людям, которые из-за пандемии лишились работы или части дохода. Ведь как показало недавнее социологическое исследование, проведенное аналитическим центром НАФИ, 90% респондентов сейчас рассматривают для себя возможность подработки, а 72% интересуются дополнительным заработком именно посредством интернет-технологий, — рассказывает руководитель Блока цифрового бизнеса ПАО СК «Росгосстрах» Дмитрий Литовченко. — Мы протестировали нашу онлайн-платформу в 30 регионах страны, при этом мы старались охватить все типы территорий — от городов-миллионников до небольших поселений. И видим, что предложенный нами технологичный и современный инструмент продаж страховых продуктов вызывает интерес повсеместно. Поэтому планируем разворачивать работу в «Агентологии» по всей стране».

# Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Латушко заявил, что оппозиция не планирует насильственного захвата власти
Латушко заявил, что оппозиция не планирует насильственного захвата
Олег Николаев вступил в должность главы Чувашии
Олег Николаев вступил в должность главы Чувашии
Меркель призвала провести реформу "не поспевающей за своими идеалами" ООН
Меркель призвала провести реформу "не поспевающей за своими идеалами"
В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя безалкогольных напитков
В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя безалкогольных напитков
Россияне активно осваивают онлайн-платформу по продаже страховок от «Росгосстраха»
Россияне активно осваивают онлайн-платформу по продаже страховок от
Чонгук из BTS до сих пор находится под следствием после ДТП
Чонгук из BTS до сих пор находится под следствием после ДТП
Путин освободил от должности белгородского губернатора Савченко
Путин освободил от должности белгородского губернатора Савченко
В театральном центре "На Страстном" покажут дипломные спектакли ГИТИС
В театральном центре "На Страстном" покажут дипломные спектакли ГИТИС
Виктория Бекхэм поделилась семейными снимками со своего импровизированного показа
Виктория Бекхэм поделилась семейными снимками со своего
Самцы австралийских пауков оказались более ядовитыми, чем самки
Самцы австралийских пауков оказались более ядовитыми, чем самки
Молдавия решает с Газпромом судьбу долга Приднестровья
Молдавия решает с Газпромом судьбу долга Приднестровья
Бухгалтерские услуги от компании «Аутстаффинг ТМ»
Бухгалтерские услуги от компании «Аутстаффинг ТМ»

Топ на сегодня

Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена Всероссийскому детскому центру «Орлёнок»
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена
Рябков: Мы не дадим втянуть себя в гонку вооружений
Рябков: Мы не дадим втянуть себя в гонку вооружений
Вдова Лучано Паваротти вышла замуж через 9 месяцев после знакомства с возлюбленным
Вдова Лучано Паваротти вышла замуж через 9 месяцев после знакомства с
Польша прикупила газа для газопровода из Норвегии
Польша прикупила газа для газопровода из Норвегии

Еще по теме

«Ростелеком» создаст платформу для электронной торговли
В "Яндекс.Школе" начались первые дистанционные уроки для школьников
СМИ узнали о планах ЦБ ограничить продажи ОСАГО через агентов
Подсчитано количество ушедших в сеть пожилых россиян