Российская делегация в ТКГ не стала угощаться украинским шоколадом
Украинский вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников рассказал об одном из эпизодов переговорного процесса по Донбассу.
В эфире канала Украина 24 он сообщил, что украинская делегация в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) попыталась угостить своих российских коллег шоколадом. Попытка произошла в присутствии немецких и французских делегатов.
Он пояснил, что украинская делегация на переговорах стала применять тактику, призванную «иногда напрягать» российскую сторону. И демонстративная попытка с шоколадом стала эпизодом этого «нового поведения».
Отметим, что попытки создать дополнительное напряжение в итак довольно натянутой атмосфере переговоров стало единственной заметной инициативой украинской делегации в ТКГ за последнее время.
Во всем остальном украинская сторона проявляет завидный традиционализм, наотрез отказываясь выполнять пункты Минских соглашений.
Ранее ИА Newstes сообщало, что тот же Резников объявил о том, что закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины не будет. А позднее рассказал, что никакой амнистии защитникам ЛНР и ДНР Киев давать не намерен, и им «лучше бежать».