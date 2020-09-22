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Российская делегация в ТКГ не стала угощаться украинским шоколадом

Российская делегация в ТКГ не стала угощаться украинским шоколадом

Украинский вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников рассказал об одном из эпизодов переговорного процесса по Донбассу.

В эфире канала Украина 24 он сообщил, что украинская делегация в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) попыталась угостить своих российских коллег шоколадом. Попытка произошла в присутствии немецких и французских делегатов.

«Мы принесли шоколад, хотели угостить всех присутствующих, а из наших рук шоколад российская делегация брать отказалась. Почему-то они переживают. Но шоколад куплен в Германии в магазине», — рассказал Резников.

Он пояснил, что украинская делегация на переговорах стала применять тактику, призванную «иногда напрягать» российскую сторону. И демонстративная попытка с шоколадом стала эпизодом этого «нового поведения».

Отметим, что попытки создать дополнительное напряжение в итак довольно натянутой атмосфере переговоров стало единственной заметной инициативой украинской делегации в ТКГ за последнее время.

Во всем остальном украинская сторона проявляет завидный традиционализм, наотрез отказываясь выполнять пункты Минских соглашений.

Ранее ИА Newstes сообщало, что тот же Резников объявил о том, что закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины не будет. А позднее рассказал, что никакой амнистии защитникам ЛНР и ДНР Киев давать не намерен, и им «лучше бежать».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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