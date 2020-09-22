Ростуризм начал сбор заявок на гранты на развитие туризма в РФ

Лидия Мартынова

С 22 сентября Ростуризм начинает сбор заявок на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма. Максимальный размер гранта – 3 млн р. Прием заявок продлится до 8 октября 2020 г.

Ростуризм анонсировал старт приема заявок на гранты, направленные на реализацию проектов по развитию внутреннего и въездного туризма. Напомним, что правительство выделило на эти цели 1,2 млрд р. Контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств будет осуществлять Ростуризм. Ведомство должно представить доклад в Правительство РФ до 15 февраля 2021 г.

КТО И НА КАКИХ УСЛОВИЯХ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ

Ростуризм будет вести прием заявок на гранты с 22 сентября 2020 г. по 8 октября 2020 г. Далее будут проходить этапы предварительной проверки заявок (до 18 октября 2020 г.) и экспертной оценки (до 31 октября 2020 г.). Подведение итогов и объявление победителей произойдет не позднее 5 ноября 2020 г.

Претендовать на грант могут только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не позднее 22 марта 2020 г.

Максимальная сумма гранта на заявку – 3 млн р. При этом, проект должен быть реализован на средства гранта только частично. Размер собственных средств участника должен составлять не менее 30% от объема гранта.

Конкурсная комиссия может принять решение выделить участнику сумму меньшую, чем он запрашивал в заявке на грант. В этом случае участник может привлечь дополнительно внебюджетные средства для реализации проекта или отказаться от гранта.

Среди прочих требований к участнику – опыт (наличие реализованных проектов по заявленной тематике), квалификация, согласованность реализации проекта с органами местного самоуправления субъекта РФ. Подать заявку можно на странице конкурса.

НА КАКИЕ ПРОЕКТЫ ВЫДАЕТСЯ ГРАНТ

Положение о проведении конкурса предполагает несколько направлений мероприятий, на реализацию которых может быть выделен грант.

Во-первых, это приобретение туристского оборудования, модульных гостиниц, оборудования для туристских информационных центров, пунктов проката, объектов туристского показа и объектов развлекательной инфраструктуры, включая детские развлекательные комплексы. Субсидируется приобретение оборудования и снаряжения в целях обеспечения эксплуатации туристских объектов, в том числе товаров для отдыха и спортивного инвентаря, а также прогулочных катеров, снегоходов, мототехники (включая мотовездеходы), электромобилей, микроавтобусов, легковых автомобилей от 6 посадочных мест.

Грант может быть выдан на разработку новых туристских маршрутов (включая маркировку, навигацию, обеспечение безопасности, организацию выделенных зон отдыха), мобильных приложений - путеводителей по туристским маршрутам и создание аудиогидов.

Также субсидию в виде гранта можно получить на реализацию социальных проектов, направленных на создание и развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование развития инклюзивного туризма (оборудование пандусов, подъемников, адаптационные работы по созданию безбарьерной среды и т.п.).

Наконец, четвертое направление - разработка и реализация программ, содействующих ускоренному развитию туристских проектов, включая структурирование и разработку бизнеспланов будущих туристских проектов.