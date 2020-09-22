Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ростуризм начал сбор заявок на гранты на развитие туризма в РФ

Ростуризм начал сбор заявок на гранты на развитие туризма в РФ

С 22 сентября Ростуризм начинает сбор заявок на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма. Максимальный размер гранта – 3 млн р. Прием заявок продлится до 8 октября 2020 г.

Ростуризм анонсировал старт приема заявок на гранты, направленные на реализацию проектов по развитию внутреннего и въездного туризма. Напомним, что правительство выделило на эти цели 1,2 млрд р. Контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств будет осуществлять Ростуризм. Ведомство должно представить доклад в Правительство РФ до 15 февраля 2021 г.


КТО И НА КАКИХ УСЛОВИЯХ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ

Ростуризм будет вести прием заявок на гранты с 22 сентября 2020 г. по 8 октября 2020 г. Далее будут проходить этапы предварительной проверки заявок (до 18 октября 2020 г.) и экспертной оценки (до 31 октября 2020 г.). Подведение итогов и объявление победителей произойдет не позднее 5 ноября 2020 г.

Претендовать на грант могут только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не позднее 22 марта 2020 г.

Максимальная сумма гранта на заявку – 3 млн р. При этом, проект должен быть реализован на средства гранта только частично. Размер собственных средств участника должен составлять не менее 30% от объема гранта. 

Конкурсная комиссия может принять решение выделить участнику сумму меньшую, чем он запрашивал в заявке на грант. В этом случае участник может привлечь дополнительно внебюджетные средства для реализации проекта или отказаться от гранта.

Среди прочих требований к участнику – опыт (наличие реализованных проектов по заявленной тематике), квалификация, согласованность реализации проекта с органами местного самоуправления субъекта РФ. Подать заявку можно на странице конкурса.


НА КАКИЕ ПРОЕКТЫ ВЫДАЕТСЯ ГРАНТ

Положение о проведении конкурса предполагает несколько направлений мероприятий, на реализацию которых может быть выделен грант.

Во-первых, это приобретение туристского оборудования, модульных гостиниц, оборудования для туристских информационных центров, пунктов проката, объектов туристского показа и объектов развлекательной инфраструктуры, включая детские развлекательные комплексы. Субсидируется приобретение оборудования и снаряжения в целях обеспечения эксплуатации туристских объектов, в том числе товаров для отдыха и спортивного инвентаря, а также прогулочных катеров, снегоходов, мототехники (включая мотовездеходы), электромобилей, микроавтобусов, легковых автомобилей от 6 посадочных мест.

Грант может быть выдан на разработку новых туристских маршрутов (включая маркировку, навигацию, обеспечение безопасности, организацию выделенных зон отдыха), мобильных приложений - путеводителей по туристским маршрутам и создание аудиогидов.

Также субсидию в виде гранта можно получить на реализацию социальных проектов, направленных на создание и развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование развития инклюзивного туризма (оборудование пандусов, подъемников, адаптационные работы по созданию безбарьерной среды и т.п.).

Наконец, четвертое направление - разработка и реализация программ, содействующих ускоренному развитию туристских проектов, включая структурирование и разработку бизнеспланов будущих туристских проектов.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

Латушко заявил, что оппозиция не планирует насильственного захвата власти
Латушко заявил, что оппозиция не планирует насильственного захвата
Олег Николаев вступил в должность главы Чувашии
Олег Николаев вступил в должность главы Чувашии
Меркель призвала провести реформу "не поспевающей за своими идеалами" ООН
Меркель призвала провести реформу "не поспевающей за своими идеалами"
В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя безалкогольных напитков
В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя безалкогольных напитков
Россияне активно осваивают онлайн-платформу по продаже страховок от «Росгосстраха»
Россияне активно осваивают онлайн-платформу по продаже страховок от
Чонгук из BTS до сих пор находится под следствием после ДТП
Чонгук из BTS до сих пор находится под следствием после ДТП
Путин освободил от должности белгородского губернатора Савченко
Путин освободил от должности белгородского губернатора Савченко
В театральном центре "На Страстном" покажут дипломные спектакли ГИТИС
В театральном центре "На Страстном" покажут дипломные спектакли ГИТИС
Виктория Бекхэм поделилась семейными снимками со своего импровизированного показа
Виктория Бекхэм поделилась семейными снимками со своего
Самцы австралийских пауков оказались более ядовитыми, чем самки
Самцы австралийских пауков оказались более ядовитыми, чем самки
Молдавия решает с Газпромом судьбу долга Приднестровья
Молдавия решает с Газпромом судьбу долга Приднестровья
Бухгалтерские услуги от компании «Аутстаффинг ТМ»
Бухгалтерские услуги от компании «Аутстаффинг ТМ»

Топ на сегодня

Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена Всероссийскому детскому центру «Орлёнок»
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена
Рябков: Мы не дадим втянуть себя в гонку вооружений
Рябков: Мы не дадим втянуть себя в гонку вооружений
Вдова Лучано Паваротти вышла замуж через 9 месяцев после знакомства с возлюбленным
Вдова Лучано Паваротти вышла замуж через 9 месяцев после знакомства с
Польша прикупила газа для газопровода из Норвегии
Польша прикупила газа для газопровода из Норвегии

Еще по теме

За что и кому дадут правительственные гранты в туризме
Ростуризм начинает прием заявок на субсидии от туроператоров по въезду
Фестиваль Signal продлил прием заявок на получение грантов
Ростуризм и "Внуково" договорились о сотрудничестве