Рынок покинул еще один центр бронирования

Анастасия Иванова

ООО «ДАН Урал» сообщила о прекращении деятельности, объяснив свое решение полной стагнацией туристической отрасли. Компания намерена рассчитаться с кредиторами средствами дебиторской задолженности, подлежащей возврату в эту организацию.

В понедельник, 21 сентября, ООО «ДАН Урал» сообщила о прекращении операционной деятельности компании и расторжении всех договоров-оферт, включая субагентские договоры и соглашения. Компания, которая вела в основном субагентскую деятельность, покинула рынок менее чем через месяц после громкого прекращения деятельности другого центра бронирования туров – компании «Клео Тур» («Санвэй»).

Как и «Клео», в «ДАН Урал» объяснили уход с рынка полной стагнацией туристической отрасли и рынка на протяжении последних шести месяцев, произошедшей из-за коронавирусной инфекции и, как следствие, спада в отечественной экономике и падения доходов и вообще рентабельности туротрасли. В сообщении «ДАН», подписанном его директором Бердичевским Даниилом Владимировичем, говорится, что ситуации не помогли ни меры господдержки, ни открытие ряда направлений, включая Турцию.

Компания обещает рассчитаться с кредиторами собственными средствами. «Так, нами уже предприняты меры к сокращению всех затрат, экономия от которых будет направляться для расчётов с кредиторами, запущены процедуры расторжения договоров с «поставщиками» с заявлением требований о добровольном возврате авансов, депозитов, и обеспечительных платежей, при невозвращении которых будут запущены соответствующие юридические процедуры осуществления принудительного взыскания. По нашим подсчётам, общей суммы дебиторской задолженности, подлежащей возврату в нашу организацию, будет достаточно для расчётов со всеми кредиторами», - говорится в сообщении на сайте «ДАН Урал».

В связи с этим руководство «ДАН» предлагает агентам аннулировать все туры (заявки; заказы; бронирования) с датами начала тура начиная с 22 сентября 2020г. и далее.

«Расчет с кредиторами будет осуществляться в соответствии с реестром требований кредиторов и по мере получения нашей компанией возвратов от своих поставщиков», - говорится в сообщении

При этом в компании заверяют, что имеется существенный объем подтвержденных бронирований/туров, которые состоятся в срок. Для уточнения информации о турах агентам необходимо самостоятельно обратиться к туроператору, сформировавшему этот турпродукт. Сам «ДАН Урал» закрывает все подразделения и отделы. Поэтому для получения документов на турпродукт, агентам тоже надо обращаться к туроператорам.

СХЕМА ВОЗВРАТА ДЕНЕГ ВЫЗЫВАЕТ СОМНЕНИЯ

Предложенная руководством «ДАН Урал» схема очень похожа на тот план, который озвучивал «идеолог» (как он сам себя называет) компании «Санвэй» Максим Пузанков. Однако опыт показал, что далеко не все туроператоры готовы этот план поддержать. Их основной довод – заказчиком продукта является турист, и, если от его имени агент принимает сомнительные решения, которые явно будут не в интересах туриста, туроператор должен проверить, кому эти решения принадлежат и согласен ли с ними турист.

«Аналогичные решения «Санвей» показали, что туроператоры не спешат выполнять просьбы агента по аннуляции тура, так как есть существенные сомнения, что агент действительно действует в интересах и по поручению туриста. Туроператоры связывались с туристами и выясняли их решение по своей поездке. Полностью оплаченные туры туристы, естественно, аннулировать не собирались, по частично оплаченным заказам туристы принимали решение о доплате или о возврате предоплаты, но не через агента, а на собственные счета», - говорит руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

Можно предположить, что в случае с ДАН Урал будет аналогичная ситуация. Туроператоры действуют в интересах потребителей, поэтому нестандартные или нелогичные просьбы турагента будут перепроверяться у туристов. «Надеемся, что права всех туристов будут соблюдены и все запланированные поездки состоятся», - говорит Надежда Ефремова.

Объем средств, которые должен вернуть партнерам «ДАН», пока неизвестен.

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ «ДАН УРАЛ»

По данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем ООО «ДАН УРАЛ» является гендиректор компании - Бердичевский Даниил Владимирович. Уставной капитал компании составляет 1 млн рублей.

Г-н Бердичевский также является владельцем еще четырех компаний: ООО ТК «БФ», ООО «Мэри тур», ООО ТК «СД» и ООО «Центр горячих туров». Все они находятся в Челябинской области (ООО ТК «БФ» - в Магнитогорске, остальные – в Челябинске).

Он же является председателем туристического потребительского кооператива «ДД».