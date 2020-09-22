«С такими деньками и Баба-Яга помолодеет»: Надежду Бабкину обвиняют в пластике

Алексей Вольцев

В марте заслуженной артистке России Надежде Бабкиной исполнилось 70 лет. Однако эстрадная певица вовсе не выглядит на свой возраст. Общественность заметила, что лицо Надежды Георгиевны сильно изменилось: кожа стала гладкой, овал подтянутым. Многие отметили, что выглядит все неестественно, будто перед ними кукла, а не человек.

Один пластический хирург отметил, что скорее всего Бабкина прибегала к омолаживающим инъекциям, подтяжке лица и блефаропластике. Но эти вмешательства были сделаны давно. Актриса также прошла серию аппаратных процедур по омоложению. На последней публикации в Instagram Надежда выглядит, как огурчик. Подписчики отмечают ее красоту в комментариях.

«Красотка», «Кто скажет, что ей пора молодится и на пенсию — сами туда и валите», «Вы прекрасны, спасибо за хорошее настроение утром»,

— пишут поклонники.

Однако нашлись и те, кто не одобрил «молодость» Надежды Бабкиной.

«Хороша. Старушка с деньгами! Так и Баба-Яга помолодеет», «Я помню вас с гладкой прической, царственную, с мощным голосом …Где же наша казачка Надя?», «Кажется, с инъекциями переборщила»,

— хейтят народную артистку.

А тебе нравится внешность Надежды Бабкиной?

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