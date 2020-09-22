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Самцы австралийских пауков оказались более ядовитыми, чем самки

Самцы австралийских пауков оказались более ядовитыми, чем самки

Ученые из Университета Квинсленда подтвердили, что яд самцов пауков из семейства Atracidae более сильный, чем у самок, и предложили гипотезу, объясняющую причину этого различия.

Представители этого семейства, насчитывающего 35 видов, живут в австралийских штатах Новый Южный Уэльс, Квинсленд, Южная Австралия, Виктория и Тасмания. Укусы шести видов этих пауков представляют опасность для здоровья людей: Atrax robustus, Hadronyche formidabilis, H. cerberea, H. versuta, H. infensa и H. macquariensis. Смертельными считаются Atrax robustus и Hadronyche formidabilis, но для второго из этих видов официально зарегистрированных случаев гибели укушенных пауком людей нет. А вот для Atrax robustus с 1927 года зарегистрировано 13 случаев смерти людей, семеро погибших — дети. Во всех случаях, когда это удавалось определить, смертельный укус был нанесен самцом. Яд этих пауков оказывает сильное воздействие на людей, а некоторые другие животные — например, домашние собаки и кошки — к нему маловосприимчивы. В 1981 году группа под руководством Струана Сазерленда (Struan Sutherland) из Лаборатории сывороток в Мельбурне разработала противоядие от укусов Atrax robustus. И с этого момента не погиб ни один из укушенных пауком. Поскольку для производства противоядия необходим яд, то, когда его запасы подходят к концу, жителей Австралии просят с соблюдением мер предосторожности ловить пауков и доставлять их в лаборатории.

Брайан Фрай (Bryan Fry) и его коллеги уже два десятилетия заняты изучением основного компонента яда пауков семейства Atracidae — веществ из группы дельта-гексатоксинов. Если ранее были описаны только восемь дельта-гексатоксинов от пяти видов пауков, в лаборатории Фрая к ним прибавили еще двадцать два дельта-гексатоксина от десяти видов. Среди интересующих ученых вопросов был и вопрос, почему люди гибнут от укусов именно самцов паука.

Одна из предлагавшихся ранее гипотез касалась особенностей образа жизни Atrax robustus. Самки этого вида редко покидают окрестности своей норы, а вот самцы в летние месяцы совершают путешествия в поисках готовых к спариванию самок. Поэтому, как считалось, более мобильные самцы чаще сталкиваются с человеком. В частности, их привлекает вода, поэтому они нередко попадают в бассейны. Паук способен находиться в воде несколько часов, и когда владелец бассейна пытается его вытащить, может укусить.

Но изучение молекулярной структуры яда показало, что яд самцов действительно сильнее. Фрай и его коллеги теперь предложили эволюционное объяснение повышенной ядовитости самцов. Оно тоже связано с их миграциями в брачный сезон. По словам ученых, изначально яд пауков возник как приспособление для ловли добычи – насекомых. Но самцы во время своих передвижений сталкиваются с куда большим числом опасностей, чем сидящие в норах самки. Например, на них охотятся австралийские сумчатые землеройки (Sminthopsis). Для защиты от хищников самцам и понадобился более сильный яд. «Данные показывают, что естественный отбор оказал необходимое давление, чтобы превратить предназначенный для насекомых яд в средство защиты от позвоночных. И, к сожалению для нас, мы как позвоночные подвержены его действию», — говорит Брайан Фрай.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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По материалам: polit.ru

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