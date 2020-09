Самцы австралийских пауков оказались более ядовитыми, чем самки

Вадим Карасев

Ученые из Университета Квинсленда подтвердили, что яд самцов пауков из семейства Atracidae более сильный, чем у самок, и предложили гипотезу, объясняющую причину этого различия.

Представители этого семейства, насчитывающего 35 видов, живут в австралийских штатах Новый Южный Уэльс, Квинсленд, Южная Австралия, Виктория и Тасмания. Укусы шести видов этих пауков представляют опасность для здоровья людей: Atrax robustus, Hadronyche formidabilis, H. cerberea, H. versuta, H. infensa и H. macquariensis. Смертельными считаются Atrax robustus и Hadronyche formidabilis, но для второго из этих видов официально зарегистрированных случаев гибели укушенных пауком людей нет. А вот для Atrax robustus с 1927 года зарегистрировано 13 случаев смерти людей, семеро погибших — дети. Во всех случаях, когда это удавалось определить, смертельный укус был нанесен самцом. Яд этих пауков оказывает сильное воздействие на людей, а некоторые другие животные — например, домашние собаки и кошки — к нему маловосприимчивы. В 1981 году группа под руководством Струана Сазерленда (Struan Sutherland) из Лаборатории сывороток в Мельбурне разработала противоядие от укусов Atrax robustus. И с этого момента не погиб ни один из укушенных пауком. Поскольку для производства противоядия необходим яд, то, когда его запасы подходят к концу, жителей Австралии просят с соблюдением мер предосторожности ловить пауков и доставлять их в лаборатории.

Брайан Фрай (Bryan Fry) и его коллеги уже два десятилетия заняты изучением основного компонента яда пауков семейства Atracidae — веществ из группы дельта-гексатоксинов. Если ранее были описаны только восемь дельта-гексатоксинов от пяти видов пауков, в лаборатории Фрая к ним прибавили еще двадцать два дельта-гексатоксина от десяти видов. Среди интересующих ученых вопросов был и вопрос, почему люди гибнут от укусов именно самцов паука.

Одна из предлагавшихся ранее гипотез касалась особенностей образа жизни Atrax robustus. Самки этого вида редко покидают окрестности своей норы, а вот самцы в летние месяцы совершают путешествия в поисках готовых к спариванию самок. Поэтому, как считалось, более мобильные самцы чаще сталкиваются с человеком. В частности, их привлекает вода, поэтому они нередко попадают в бассейны. Паук способен находиться в воде несколько часов, и когда владелец бассейна пытается его вытащить, может укусить.

Но изучение молекулярной структуры яда показало, что яд самцов действительно сильнее. Фрай и его коллеги теперь предложили эволюционное объяснение повышенной ядовитости самцов. Оно тоже связано с их миграциями в брачный сезон. По словам ученых, изначально яд пауков возник как приспособление для ловли добычи – насекомых. Но самцы во время своих передвижений сталкиваются с куда большим числом опасностей, чем сидящие в норах самки. Например, на них охотятся австралийские сумчатые землеройки (Sminthopsis). Для защиты от хищников самцам и понадобился более сильный яд. «Данные показывают, что естественный отбор оказал необходимое давление, чтобы превратить предназначенный для насекомых яд в средство защиты от позвоночных. И, к сожалению для нас, мы как позвоночные подвержены его действию», — говорит Брайан Фрай.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.