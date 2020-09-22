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Сбил 3 человек! Певец Эллей стал виновником страшного ДТП

Сбил 3 человек! Певец Эллей стал виновником страшного ДТП

В центре Москвы на улице Остоженка произошло страшное ДТП с участием 26-летнего рэпера Эльмина Гулиева (Эллея), известного по песням «Давай останемся друзьями», «По подъездам» и «Просто танцуй».


Артем Геодакян/ТАСС

Гулиев протаранил Mercedes и врезался в троих пешеходов, сидя за рулем белого Infiniti. По словам самого Эллея, он пытался остановиться, однако, не успел из-за набранной скорости и потерял контроль над транспортным средством в тот момент, когда был близок к столкновению.


Артем Геодакян/ТАСС

«Я ехал по главной прямо, а машина выезжала на главную. Я не успел остановиться, уходил от удара и въехал в людей. Второй водитель — взрослый мужчина, он говорит, что ехал на зеленый и не виноват»,

— на эмоциях объяснил Эльмин.
Артем Геодакян/ТАСС

После этого рэпер комментировать ситуацию отказался, а журналистов направил к своему помощнику.

Артем Геодакян/ТАСС

«Мы пока не готовы комментировать этот момент»,

— сообщил СМИ менеджер Эллея.

По последним данным, один из пострадавших пешеходов сейчас находится в тяжелом состоянии. Камеры зафиксировали движение рэпера на красный свет, что, скорее всего, станет доказательством его виновности в случившемся.

Артем Геодакян/ТАСС


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По материалам: popcake.tv

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