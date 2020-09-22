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Сергей Пускепалис госпитализирован в Ярославле

Сергей Пускепалис госпитализирован в Ярославле
Художественный руководитель ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова, заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы театра Екатерина Анкудинова.

"Наш художественный руководитель госпитализирован с подтвержденным коронавирусом. Состояние у него стабильное", - сказала Анкудинова.

По ее словам, Сергея Пускепалиса увезли в ярославский госпиталь ветеранов. Там развернуто отделение для коронавирусных больных.


"Во время того, как развивалось его заболевание, Сергей Витауто работал удаленно, у него не было прямых контактов с труппой, с административным персоналом, поэтому в этом плане мы спокойны, без паники. Но чтобы знать точно, сегодня 60 человек в театре мы протестировали на коронавирус. Это актеры, которые заняты в трех спектаклях, которые сейчас готовятся, и это административный персонал", - сказала собеседница агентства.


По ее словам, у работников театра нет признаков ОРВИ, все соблюдают масочный режим.

В Ярославской области 8186 заболевших COVID-19 с начала пандемии, из них 7751 человек выписан, 46 пациентов скончались.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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