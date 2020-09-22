Sony извинилась за проблемный запуск предзаказов PlayStation 5

Влада Некрасова

Компания Sony предупредила геймеров о старте приёма предзаказов PlayStation 5 всего за день и поплатилась за это вместе с большинством ретейлеров. Желающие приобрести новую консоль «положили» сайты, где можно было зарезервировать игровую систему. Корпорации ничего не оставалось, кроме как признать ошибку и пообещать, что устройств хватит на всех.В день открытия предзаказов PlayStation 5 из-за огромной нагрузки возникли неполадки с подключением к официальным сайтам Sony. Та же проблема наблюдалась и с порталами сторонних продавцов — некоторые магазины сообщили, что первую партию консолей раскупили за считаные минуты. Вскоре после этого PS5 появилась на eBay по завышенным ценам.«Будем честны, старт предварительных заказов PlayStation 5 мог бы пройти более гладко. Искренне просим прощения за это. В ближайшие несколько дней мы передадим больше консолей для предзаказов — ритейлеры сообщат об этом подробнее. До конца года для покупки станет доступно ещё больше систем PS5», — заявили представители Sony.Запуск PlayStation 5 во всём мире состоится 19 ноября — в ряде стран консоль появится на неделю раньше. Приобрести базовую модель можно за $499, а версия All-Digital обойдётся в $399.