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Sony извинилась за проблемный запуск предзаказов PlayStation 5

Sony извинилась за проблемный запуск предзаказов PlayStation 5
Компания Sony предупредила геймеров о старте приёма предзаказов PlayStation 5 всего за день и поплатилась за это вместе с большинством ретейлеров. Желающие приобрести новую консоль «положили» сайты, где можно было зарезервировать игровую систему. Корпорации ничего не оставалось, кроме как признать ошибку и пообещать, что устройств хватит на всех.

В день открытия предзаказов PlayStation 5 из-за огромной нагрузки возникли неполадки с подключением к официальным сайтам Sony. Та же проблема наблюдалась и с порталами сторонних продавцов — некоторые магазины сообщили, что первую партию консолей раскупили за считаные минуты. Вскоре после этого PS5 появилась на eBay по завышенным ценам.
«Будем честны, старт предварительных заказов PlayStation 5 мог бы пройти более гладко. Искренне просим прощения за это. В ближайшие несколько дней мы передадим больше консолей для предзаказов — ритейлеры сообщат об этом подробнее. До конца года для покупки станет доступно ещё больше систем PS5», — заявили представители Sony.

Запуск PlayStation 5 во всём мире состоится 19 ноября — в ряде стран консоль появится на неделю раньше. Приобрести базовую модель можно за $499, а версия All-Digital обойдётся в $399.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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