Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Создатель DOOM, Wolfenstein и Quake заявил о желании вернуться к работе над своими хитами

Создатель DOOM, Wolfenstein и Quake заявил о желании вернуться к работе над своими хитами

Создатель DOOM, Wolfenstein и Quake заявил о желании вернуться к работе над своими хитами
Едва прогремела новость о сделке Microsoft и ZeniMax, как за ней последовала другая, не менее громкая. На неожиданное пополнение студий Xbox отреагировал сам Джон Кармак, соучредитель id Software и отец главных хитов компании вроде Wolfenstein, DOOM и Quake — и отреагировал так, что у фанатов бессмертной классики от счастья наверняка замерли сердца.

Джон Кармак покинул id Software ещё в 2013-м, и с тех пор трудился в Oculus. В прошлом году, правда, отец DOOM расстался и с этой должностью ради разработки искусственного интеллекта нового уровня. Однако это, вероятно, не последний его пост. В своём Twitter ветеран игровой индустрии прокомментировал сделку Microsoft и ZeniMax Media.

"Отлично! Думаю, Microsoft — хорошая материнская компания для игровых франшиз. И раз уж они не затаили на меня обиду, я, возможно, смогу вновь заняться некоторыми из своих старых игр", - отметил Кармак.
Конечно, пока сложно делать какие-то выводы и строить предположения, однако уже само желание Кармака вернуться к своим легендарным детищам вселяет надежду.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Создатель DOOM, Wolfenstein и Quake заявил о желании вернуться к работе над своими хитами
Создатель DOOM, Wolfenstein и Quake заявил о желании вернуться к
Лядова и Вдовиченков впервые рассказали о начале романа: "С первого дня не хотелось расставаться"
Лядова и Вдовиченков впервые рассказали о начале романа: "С первого
Роспуск и формирование правительства России будет проходить по-новому
Роспуск и формирование правительства России будет проходить по-новому
Лучшие талисманы на октябрь 2020 года
Лучшие талисманы на октябрь 2020 года
В работе лагерей «Страна Героев» приняли участие около 5 тысяч детей
В работе лагерей «Страна Героев» приняли участие около 5 тысяч детей
На Камчатке стартовал III региональный чемпионат «Абилимпикс»
На Камчатке стартовал III региональный чемпионат «Абилимпикс»
Продолжается регистрация школьников на Курчатовский турнир
Продолжается регистрация школьников на Курчатовский турнир
Завод кровельных материалов расширит производство при поддержке МСП Банка
Завод кровельных материалов расширит производство при поддержке МСП
Путин призвал мировое сообщество действовать сообща
Путин призвал мировое сообщество действовать сообща
В Афганистане — новый посол ЕС из Германии
В Афганистане — новый посол ЕС из Германии
«Хорошо, что этот истеричный мужик ушёл из моей жизни»: Наташа Краснова о своей новой книге «Развод»
«Хорошо, что этот истеричный мужик ушёл из моей жизни»: Наташа
Кадыров пройдет вакцинацию от коронавируса
Кадыров пройдет вакцинацию от коронавируса

Топ на сегодня

Российская делегация в ТКГ не стала угощаться украинским шоколадом
Российская делегация в ТКГ не стала угощаться украинским шоколадом
Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена Всероссийскому детскому центру «Орлёнок»
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена
Прямой вызов из-за Ирана. Слуцкий призвал мир не "плясать под дудку" США
Прямой вызов из-за Ирана. Слуцкий призвал мир не "плясать под дудку"
Вдова Лучано Паваротти вышла замуж через 9 месяцев после знакомства с возлюбленным
Вдова Лучано Паваротти вышла замуж через 9 месяцев после знакомства с

Еще по теме

Microsoft купила Bethesda, издателя The Elder Scrolls, DOOM и Wolfenstein
Doom Eternal продаётся намного лучше Half-Life: Alyx на PC
Первое большое сюжетное дополнение для DOOM Eternal получило дату релиза
Компания Microsoft работает над игровой консолью нового поколения