Создатель DOOM, Wolfenstein и Quake заявил о желании вернуться к работе над своими хитами

Влада Некрасова

Едва прогремела новость о сделке Microsoft и ZeniMax, как за ней последовала другая, не менее громкая. На неожиданное пополнение студий Xbox отреагировал сам Джон Кармак, соучредитель id Software и отец главных хитов компании вроде Wolfenstein, DOOM и Quake — и отреагировал так, что у фанатов бессмертной классики от счастья наверняка замерли сердца.Джон Кармак покинул id Software ещё в 2013-м, и с тех пор трудился в Oculus. В прошлом году, правда, отец DOOM расстался и с этой должностью ради разработки искусственного интеллекта нового уровня. Однако это, вероятно, не последний его пост. В своём Twitter ветеран игровой индустрии прокомментировал сделку Microsoft и ZeniMax Media."Отлично! Думаю, Microsoft — хорошая материнская компания для игровых франшиз. И раз уж они не затаили на меня обиду, я, возможно, смогу вновь заняться некоторыми из своих старых игр", - отметил Кармак.Конечно, пока сложно делать какие-то выводы и строить предположения, однако уже само желание Кармака вернуться к своим легендарным детищам вселяет надежду.