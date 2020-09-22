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Стартует голосование во Всероссийский экспертный педагогический совет при Министерстве просвещения

Стартует голосование во Всероссийский экспертный педагогический совет при Министерстве просвещения

С 21 по 30 сентября в специальном приложении в соцсети Одноклассники пройдёт открытое всенародное голосование, с помощью которого будут определены члены Всероссийского экспертного педагогического совета при Министерстве просвещения, сообщает пресс-служба ведомства.

Как проголосовать в Одноклассниках?
– Зайдите в группу «Мы учителя» в соцсети Одноклассники, кликните в верху страницы на приложение «Педсовет»;
– Зайдите в приложение, нажмите на кнопку «Проголосовать»;
– Выберите любой федеральный округ и регион;
– Для просмотра кандидатов от региона нажмите на «Подробнее» в карточке кандидата, а далее – «Проголосовать»;
– После того, как вы проголосуете, вы сможете увидеть процентное распределение голосов.

У вас есть ещё два голоса, чтобы отдать их за других кандидатов (у каждого участника голосования – три голоса в сутки, которые он может отдавать за представителей любых регионов. Голосовать можно неограниченное количество дней до 30 сентября включительно).

Всего от учителей из всех регионов страны поступило 1779 заявок. Сбор проходил на портале «Российское образование» и на площадке соцсети Одноклассники с 5 по 17 сентября. Объявление имён победителей открытого всенародного голосования планируется 5 октября, в День учителя.

О создании Всероссийского экспертного педагогического совета 26 августа 2020 года сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов во время прямого диалога с учительским сообществом на Федеральном педагогическом совете.

Провести открытое всенародное голосование станет возможным благодаря партнёрству с Mail.ru Group. Общественной площадкой для формирования совета выступает социальная сеть Одноклассники, где с 21 по 30 сентября пройдёт голосование за кандидатов в экспертный совет.

# Общество
По материалам: edu.ru

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