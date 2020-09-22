Студентов будут готовить к будущей профессии на базе нескольких организаций

Влада Некрасова

Тема: Какие законы вступают в силу

Образовательные организации заключат договор о сетевой форме реализации образовательных программ. Новые правила организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ вступают в силу 22 сентября.

Сетевая форма обучения предполагает, что будущего специалиста будут готовить базовая организация — вуз или колледж, куда принят обучающийся и которая несёт ответственность за реализацию сетевой программы, и организации-участники, обладающие достаточными ресурсами.

Отмечается, что в сетевой форме с использованием ресурсов нескольких организаций можно осваивать не только образовательные программы, но и отдельные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практику. В приказах Минпросвещения и Минобрануки приведена примерная форма договора о сетевой форме реализации образовательных программ.

Урегулированы вопросы утверждения сетевой образовательной программы, приема на обучение по ней, выплаты обучающимся стипендий, проведения аттестации обучающихся, выдачи документов об образовании.

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