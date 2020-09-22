Сын Анастасии Заворотнюк завоевал сердца девушек

Алексей Вольцев

У звезды сериала «Моя прекрасная няня» трое детей. Анастасия Заворотнюк родила сына и дочь от бизнесмена Дмитрия Стрюкова, а от нынешнего мужа, фигуриста Петра Чернышева, у актрисы появилась дочь Мила: крошке сейчас два годика.

Сын Анастасии вырос настоящим красавцем. У двадцатилетнего Майка уже появились первые поклонницы. У себя в Instagram парень редко выкладывает снимки, однако за последние два дня он опубликовал целых два видео. На них Майк играет на гитаре и иногда проникновенно смотрит в камеру. Подписчицы Майкла обратили особое внимание на выразительные скулы и ключицы.

Пользователи сети не могли не заметить, что он невероятно похож на свою звездную маму. Майк перенял красивые волосы Анастасии, ее пламенный взгляд и точеные скулы.

«Краш», «Очень классно! Тебе очень идёт гитара, рада, что ты раскрылся», «Это слишком круто, чтобы быть правдой», «Весь в маму! Похож невероятно»,

— пишут подписчики.

Отметим, что Майк учится на юриста, но теперь планирует стать актёром. Пожелаем удачи в его новом хобби.

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